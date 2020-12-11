«Вы только вдумайтесь». Ярославцы создали петицию, в которой просят изменить транспортную реформу

Авторы петиции считают, что предлагаемая транспортная реформа аукнется многими неудобствами. ФОТО: скриншот с сайта change.org

На сайте change.org ярославцы создали петицию, адресованную мэру города Владимиру Волкову и губернатору региона Дмитрию Миронову. Жители Ярославля просят изменить транспортную реформу и оставить частные маршрутки.

- В Ярославле планируют отказаться от маршруток. Вместо 26 старых маршрутов будет 23 новых автобусных. Но уже по сообщениям властей многие из них не будут перекрывать старые маршруты, по многим направлениям придется ехать с пересадками. Количество единиц транспорта с 845 единиц сократят до 633. Вы только вдумайтесь, это 212 единиц транспорта, который и сейчас-то не особо справляется с пассажиропотоком в час пик, - говорится в петиции.

Ее авторы считают, что предлагаемая транспортная реформа аукнется многими неудобствами. По мнению ярославцев, транспорт придется ждать дольше, чем сейчас:

- Вместо маленькой маршрутки №51, которая ездит каждые 10 минут, вы будете ждать автобуса полчаса, потому что ему не выгодно ездить чаще, народа не набирается. И вы будете в любую погоду стоять на улице в ожидании транспорта, с кучей таких же бедолаг, как и вы.

Кроме того, и сама поездка будет занимать больше времени, полагают ярославцы. Это объясняют тем, что «городской транспорт едет очень медленно» и «в новых реалиях жители будут добираться на работу, домой или по делам, минимум два часа». Авторы петиции также считают, что из-за пересадок увеличится и стоимость проезда, значительно вырастет безработица, так как сотни водителей и кондукторов останутся без работы, а на линии выйдут «бэушные автобусы, о состоянии которых можно только догадываться».

Авторы петиции предлагают властям пересмотреть реформу и внести в нее изменения. В частности, продумать вопрос выделения автобусной полосы для общественного транспорта для разгрузки городской транспортной сети, а также устранить дефекты на дорогах, которые замедляют скорость движения. Кроме того, ярославцы просят не отменять существующие маршруты и продлить лицензии действующим маршруткам, обязав перевозчиков поддерживать регулируемые тарифы и льготы, которые действуют в городском транспорте. По словам авторов петиции, сами перевозчики «совсем не против этого».