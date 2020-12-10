«Прокуроров и судов не боимся»: администрация Переславля не оплатила работу ивановской проектной фирмы

Согласно контракту, ивановской компании должны выплатить порядка 600 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В редакцию «КП-Ярославль» обратился исполнительный директор ивановской компании ООО «Регионпроект» Алексей Панкратов. Весной этого года фирма заключила договор с МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» на проектирование капитального ремонта домов № 2 и 3 на Комсомольской площади.

Здания были построены около двухсот лет назад. По словам Алексея, дома находятся «не совсем в аварийном, но в нехорошем состоянии». Жильцы обращались в «Центр развития» как управляющую компанию с просьбой провести капитальный ремонт, однако людей не услышали. Тогда переславцы подали иск в суд и выиграли дело.

- «Центр развития» объявил аукцион на проектирование капремонта домов. Мы выиграли этот тендер и спроектировали, как должны быть выполнены данные работы. Прошли в Ярославле госэкспертизу за свой счет, получили положительное заключение. 6 ноября в Переславле нам подписали акт принятых работ. Рассчитаться с фирмой, согласно контракту, должны были в течение месяца, - рассказывает Алексей.

Срок истек, а деньги (речь идет о сумме порядка 600 тысяч рублей - прим. ред.) на счет компании так и не поступили. Ивановцы обратились к заказчику - директору МКУ Виктории Клопцовой. По словам Алексея, вскоре женщина перестала выходить на связь.

- Ни на звонки на рабочий или мобильный, ни на письма нам не отвечают. Нас это удивило. Директор от нас прячется. Ее подчиненные говорят, что Виктория Витальевна или на совещании, или болеет, или занята - говорит Алексей.

Представителям ивановской компании удалось переговорить с бухгалтерией МКУ. Специалисты отдела сослались на администрацию города.

- Мы обратились к местным властям. Финансисты администрации переслали меня в казначейство. Там отвечают, что денег нет и оплатить нашу работу не могут. Нас это удивило. Как такое может быть? Ведь закупка было проведена по 44-ФЗ. По закону ее не могут провести, если указанная сумма не подтверждена бюджетом, - поясняет сотрудник «Регионпроекта».

По словам мужчины, в казначействе начали «вилять» и придумывать различные отговорки.

- Общаются с нами достаточно дерзко, говорят, что не боятся ни прокуроров, никого. При этом сообщают, что в городе идут задержки выплат по всем проектам, - отмечает Алексей.

Если с фирмой не рассчитаются до конца этого года, то и в следующем ей, скорее всего, не заплатят. Специалисты казначейства сообщили компании, что бюджетом 2021 года данные расходы не предусмотрены:

- Сейчас, как нам пояснили, в ведомстве решают, кому из исполнителей заплатят в этом году, кому нет. Говорят: «Денег в любом случае на всех не хватит, и не факт, что мы заплатим вам».

Услышав такой ответ, ивановцы предупредили, что будут вынуждены обратиться в суд. «Закаленных» (так, по словам Алексея, охарактеризовали себя в казначействе - прим. ред.) это не испугало.

Представители проектной организации решили придать историю огласке, надеясь на то, что дело сдвинется с мертвой точки и компания сможет получить деньги за выполненные ею работы.

КП-Ярославль обратилась за комментарием в переславскую администрацию.