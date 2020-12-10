Искусствовед в Ярославле организовала экопроизводство скамеек из отходов

На 1 скамейку уходит порядка 5000 б/у полиэтиленовых пакетов. ФОТО: предоставлено компанией «Умная SREDA»

Из полиэтиленовых пакетов, пленок, канистр и других отходов здесь создают скамейки, урны, кашпо и ограждения. На 1 скамейку уходит порядка 5000 б/у полиэтиленовых пакетов.

Предприниматель Алла Михайловская была музеологом и работала в Ярославском государственном историко-архитектурном художественном музее-заповеднике. Интерес к переработке отходов у нее возник при изучении темы минимизации мусора. Обучившись управлению предприятием в СПбГУ, она решила открыть собственное экопроизводство.

Изделия на мини-заводе создают из полимерпесчаного композита, который на 70% состоит из речного песка и на 30% из пластика - выброшенных полиэтиленовых пакетов, стрейч-пленки, ящиков из-под фруктов, канистр. При переработке пластик нагревается до температуры плавления и смешивается с песком.

Алла Михайловская. ФОТО: предоставлено компанией «Умная SREDA»

- В процессе создания композита пластик не горит, а потому не выделяет токсичных веществ в окружающую среду. Получается материал, сравнимый по прочности с бетоном, причем внешне он может быть похож на дерево, - рассказала Алла Михайловская, владелица мини-завода. - При этом мы не используем древесину, что позволяет спасать деревья от вырубки: в результате производства 2 лавочек сохраняется 1 дерево. Наша мощность - более 150 изделий в месяц, это целый сквер спасенных деревьев.

Использование вторсырья в производстве - самое безопасное решение мусорной проблемы, но в России только 6% отходов идет на переработку. Для городского благоустройства ежегодно вырубаются огромные площади леса. Один мини-завод по производству полимерпесчаной мебели способен спасать от вырубки 10 тысяч квадратных метров леса и перерабатывать 5 тонн пластиковых отходов ежемесячно.

«Умная SREDA» - первое российское производство, создающее качественную уличную мебель из полимерпесчаного композита. Компания начала свою деятельность в 2017 году, за это время были открыты производства во многих городах от Крыма до Владивостока. В 2020 году экозавод появился и в Ярославской области.