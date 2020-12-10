Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 10 декабря 2020 года: еще 190 зараженных

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 18307 (+190)

Всего выздоровлений: 17277 (+237)

Умер: 104 человека (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области, по данным оперативного штаба, число заболевших коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 190 человек. Выписались 237 жителей региона.

На инфекционные койки госпитализировано 2150 пациентов: у 808 COVID-19 подтвержден, у 1342 – типичная клиника болезни. За сутки проведены 3020 исследований, на карантине сейчас находятся 5588 ярославцев.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 8776;

Рыбинск – 2768;

Ростовский МР - 1116;

г.о. Переславль-Залесский - 905;

Тутаевский МР - 733;

Ярославский МР - 602;

Угличский МР - 505;

Гаврилов-Ямский МР – 442;

Пошехонский МР - 402;

Некрасовский МР - 401;

Борисоглебский МР - 360;

Рыбинский МР - 351;

Даниловский МР - 179;

Мышкинский МР - 175;

Некоузский МР - 170;

Большесельский МР - 133;

Первомайский МР - 119;

Брейтовский МР - 93;

Любимский МР – 77.