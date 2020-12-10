Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 10 декабря 2020 года: еще 190 зараженных

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 18307 (+190)
Всего выздоровлений: 17277 (+237)
Умер: 104 человека (0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области, по данным оперативного штаба, число заболевших коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 190 человек. Выписались 237 жителей региона.
На инфекционные койки госпитализировано 2150 пациентов: у 808 COVID-19 подтвержден, у 1342 – типичная клиника болезни. За сутки проведены 3020 исследований, на карантине сейчас находятся 5588 ярославцев.
.
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 8776;
Рыбинск – 2768;
Ростовский МР - 1116;
г.о. Переславль-Залесский - 905;
Тутаевский МР - 733;
Ярославский МР - 602;
Угличский МР - 505;
Гаврилов-Ямский МР – 442;
Пошехонский МР - 402;
Некрасовский МР - 401;
Борисоглебский МР - 360;
Рыбинский МР - 351;
Даниловский МР - 179;
Мышкинский МР - 175;
Некоузский МР - 170;
Большесельский МР - 133;
Первомайский МР - 119;
Брейтовский МР - 93;
Любимский МР – 77.