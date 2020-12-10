«МебельМаркт» в Ярославле: праздник будет!

В Ярославле на ул. Малая Пролетарская, д.58 строится центр «МебельМаркт». ФОТО: Наталья БОРОДИНА

Многих горожан интересует, когда откроется центр, в котором можно будет в не только выбрать мебель и аксессуары для дома, но и интересно провести досуг. Как сказывается на планах компании пандемия с ее ограничениями?

Сейчас «МебельМаркт» активно оказывает поддержку социальным организациям и добровольческим объединениям Ярославля, но продолжает и работы на объекте. Концепция внешнего облика мебельного центра, одобренная комиссией градостроительного комитета города, воплощается в жизнь.

Концепция внешнего облика мебельного центра воплощается в жизнь. ФОТО: Наталья БОРОДИНА

- Работая над визуальным образом центра, мы не могли не учитывать уже сложившуюся архитектурную среду города, — говорит Наталья Богдан, руководитель проекта «МебельМаркт». – Архитектурно-градостроительный облик нашего объекта полностью соответствует современным стандартам организации территорий. Были учтены фасадные и композиционные решения, высотные характеристики, пропорции и ритмы горизонтальных и вертикальных элементов фасада. Рада, что теперь красивая картинка реализуется буквально на глазах.

Действительно, сейчас завершается облицовка фасада, уже вымощена часть тротуаров, даже высажены первые ландшафтные композиции. Благоустройство территории ведется с учетом необходимости обеспечивать комфортное движение транспорта и пешеходов, в том числе и маломобильных групп населения.

Когда же планируется открытие центра?

– К сожалению сложная эпидемиологическая ситуация затронула и наш объект. Были заболевшие, сдвигались сроки поставки материалов и выполнения работ. В связи с этим открытие центра пока откладывается до улучшения обстановки, – поясняет руководитель PR-службы компании Татьяна Кузнецова. – К тому же мы хотим устроить для жителей Ярославля масштабный праздник в день открытия, а это невозможно сделать в режиме ограничения на проведение массовых мероприятий.

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В «МебельМаркт» отмечают: центр на Малой Пролетарской продуман так, чтобы обеспечить посетителям удобный сервис, транспортную доступность, современный европейский формат. Организаторы проекта продумали каждую мелочь, чтобы ярославцы могли получать удовольствие от мебельного шопинга. Для комфорта покупателей запланированы фудзоны, детские уголки, коворкинги, такси, химчистка и другие услуги .