Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 9 декабря 2020 года: 190 заболевших, 236 выздоровевших

190 заболевших, 236 выздоровевших. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 18117 (+190)
Всего выздоровлений: 17040 (+236)
Умер: 104 человека (+0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: работают, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области за сутки диагноз коронавирус поставили еще 190 жителям региона. При этом число выздоровевших увеличилось на 236 человек.
На данный момент на лечении в больницах находятся 2145 пациентов. 797 из них с подтвержденным COVID-19, 1348 с типичной клиникой инфекции. На карантине после контакта с заразившимися остаются 5525 человек.
Статистика распространения коронавируса по районам области
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика распространения коронавируса по районам области такова:
Ярославль - 8693;
Рыбинск - 2732;
Ростовский МР - 1101;
г.о. Переславль-Залесский - 891;
Тутаевский МР - 728;
Ярославский МР - 598;
Угличский МР - 492;
Гаврилов-Ямский МР - 432;
Пошехонский МР - 402;
Некрасовский МР - 401;
Борисоглебский МР - 360;
Рыбинский МР - 343;
Даниловский МР - 179;
Мышкинский МР - 175;
Некоузский МР - 170;
Большесельский МР - 133;
Первомайский МР - 119;
Брейтовский МР - 91;
Любимский МР - 77.