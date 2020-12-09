Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 9 декабря 2020 года: 190 заболевших, 236 выздоровевших

190 заболевших, 236 выздоровевших. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 18117 (+190)

Всего выздоровлений: 17040 (+236)

Умер: 104 человека (+0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: работают, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области за сутки диагноз коронавирус поставили еще 190 жителям региона. При этом число выздоровевших увеличилось на 236 человек.

На данный момент на лечении в больницах находятся 2145 пациентов. 797 из них с подтвержденным COVID-19, 1348 с типичной клиникой инфекции. На карантине после контакта с заразившимися остаются 5525 человек.

Статистика распространения коронавируса по районам области Фото: Правительство Ярославской области

Статистика распространения коронавируса по районам области такова:

Ярославль - 8693;

Рыбинск - 2732;

Ростовский МР - 1101;

г.о. Переславль-Залесский - 891;

Тутаевский МР - 728;

Ярославский МР - 598;

Угличский МР - 492;

Гаврилов-Ямский МР - 432;

Пошехонский МР - 402;

Некрасовский МР - 401;

Борисоглебский МР - 360;

Рыбинский МР - 343;

Даниловский МР - 179;

Мышкинский МР - 175;

Некоузский МР - 170;

Большесельский МР - 133;

Первомайский МР - 119;

Брейтовский МР - 91;

Любимский МР - 77.