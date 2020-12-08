Костромская гадалка призналась в мошенничестве

Не стоит серьезно воспринимать то, что говорят экстрасенсы, целители и тарологи Фото: Алексей БУЛАТОВ

50-летняя безработная костромичка думала-думала и придумала, как ей заработать деньги. Совершенно неожиданно в женщине «открылся» дар экстрасенса и она стала помогать людям. Конечно, не за «спасибо».

Но прежде чем приступить к «лечению», лже-целительница провела большую подготовительную работу. На бомжа оформила банковскую карту, на которую клиенты должны были перечислять плату, купила «симки» без регистрации и разместила объявление о своих услугах.

Жертва не заставила себя долго ждать: объявление увидела отчаявшаяся от семейных проблем жительница Орла и позвонила гадалке. Та вошла в транс и определила, что на дочери орловчанки лежит порча, ведь за ее спиной «экстрасенс» четко разглядела могильный крест. А это, уверила перепуганную мать костромичка, прямо указывает на скорую смерть. Конечно, испуганная клиентка была готова отдать любые деньги за спасение своего ребенка. Но целительница пояснила, что за свои обряды она денег не берет, деньги ей нужны исключительно на покупку свечей для ритуала и не более.

- Потерпевшая согласилась и в тот же день перевела мошеннице 9 тысяч рублей. Но уже при следующем общении «волшебница» сообщила, что для окончания ритуала нужно еще 120 свечей на общую сумму в 96 тысяч и заботливая мать пошла в ближайшее отделение банка, - рассказали в пресс-службе по Костромской области.

Если высшие силы и существуют, то тут они обратили внимание на несчастную женщину. Сотрудникам банка ее поведение показалось странным, они поинтересовались причиной совершения операции, а когда узнали, вызвали полицию. Костромичку задержали.

Суд над ней уже состоялся. Женщина призналась в мошенничестве и вернула своей клиентке все полученные от нее деньги. Суд приговорил экс-целительницу к штрафу в 50 тысяч рублей.