Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 8 декабря 2020 года: еще 4 человека скончались от COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 17927 (+186)

Всего выздоровлений: 16804 (+221)

Умер: 104 человека (+4)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области, по данным оперативного штаба, от коронавируса скончались еще четыре человека. Жертвами вируса стали трое мужчин 41 года, 59 и 48 лет, а также 59-летняя женщина.

За сутки число заразившихся COVID-19 увеличилось на 186 человек, а количество выздоровевших – на 221 жителя области.

Госпитализировано 2178 пациентов: 758 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 1420 с типичной клиникой COVID-19.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 8573;

Рыбинск – 2708;

Ростовский МР - 1089;

г.о. Переславль-Залесский - 887;

Тутаевский МР - 718;

Ярославский МР - 593;

Угличский МР - 491;

Гаврилов-Ямский МР – 430;

Пошехонский МР - 402;

Некрасовский МР - 393;

Борисоглебский МР - 360;

Рыбинский МР - 342;

Даниловский МР - 178;

Мышкинский МР - 175;

Некоузский МР - 170;

Большесельский МР - 133;

Первомайский МР - 119;

Брейтовский МР - 91;

Любимский МР – 75.