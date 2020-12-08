Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 8 декабря 2020 года: еще 4 человека скончались от COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 17927 (+186)
Всего выздоровлений: 16804 (+221)
Умер: 104 человека (+4)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области, по данным оперативного штаба, от коронавируса скончались еще четыре человека. Жертвами вируса стали трое мужчин 41 года, 59 и 48 лет, а также 59-летняя женщина.
За сутки число заразившихся COVID-19 увеличилось на 186 человек, а количество выздоровевших – на 221 жителя области.
Госпитализировано 2178 пациентов: 758 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 1420 с типичной клиникой COVID-19.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 8573;
Рыбинск – 2708;
Ростовский МР - 1089;
г.о. Переславль-Залесский - 887;
Тутаевский МР - 718;
Ярославский МР - 593;
Угличский МР - 491;
Гаврилов-Ямский МР – 430;
Пошехонский МР - 402;
Некрасовский МР - 393;
Борисоглебский МР - 360;
Рыбинский МР - 342;
Даниловский МР - 178;
Мышкинский МР - 175;
Некоузский МР - 170;
Большесельский МР - 133;
Первомайский МР - 119;
Брейтовский МР - 91;
Любимский МР – 75.