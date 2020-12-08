В Ивановской области вновь 10 смертей от COVID-19 за сутки

С начала пандемии по коронавирусу скончался 291 ивановец Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным федерального оперативного штаба на 7 декабря, в Ивановской области за сутки от коронавируса скончались 10 человек. Такое же количество смертей было зафиксировано в регионе 2 декабря. Всего с начала пандемии от COVID-19 погиб 291 ивановец.

Количество заболевших за сутки увеличилось на 168 человек и составило 16 964 случая. Вылечились 56 человек, всего – 12259.

Наибольшее количество заболевших – в Иванове. С начала пандемии коронавирусом заразились 6334 человека, за сутки – 56, вылечились 4025. На втором месте – Шуя. Там 1329 зараженных (+7 за сутки) и 851 вылечившийся. В Кинешме 1181 человек подхватил COVID-19 (за сутки +8), вылечились 863.