Отдыхаем: 31 декабря в Костромской области будет выходным днем

31 декабря в Костромской области будет выходным днем Фото: Олег ЗОЛОТО

Костромские власти объявили 31 декабря выходным днем. Такое решение было принято после изучения общественного мнения: костромичей опросили в социальных сетях, на предприятиях, в профсоюзах и большинство, а именно 80%, высказалось за отдых в последний день года. Но отрабатывать этот день все же придется – в субботу, 26 декабря.

Транспорт в рабочую субботу будет ходить по графику буднего дня, детские сады примут детей. Так как в школах, колледжах и техникумах 31 декабря является не учебным днем, перенос касается только преподавательского состава.

Выйдут на работу 31 декабря и в дни новогодних каникул и должностные лица – в ближайшие дни для них составят графики дежурств.

- Ответственные должностные лица 31 декабря и с 1 по 10 января будут осуществлять свои функции, свои полномочия. В первую очередь, особое внимание прошу обратить тех руководителей, кто обеспечивает вопросы безопасности граждан, в том числе, энергетической и продовольственной безопасности. Прошу отработать все необходимые контрольные мероприятия в части проверки за работой системы жизнеобеспечения, систем здравоохранения. Этот процесс необходимо завершить к 25 декабря, - поставил задачу губернатор.

Костромской регион – не первый, который уходит на новогодние каникулы с 31 декабря. Сделать последний день года выходным решили в Белгородской, Курской и Владимирской областях, Республиках Крым и Татарстан. В прошлом году 31 декабря отдыхали в 41 российском регионе.