Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 7 декабря 2020 года: заразились еще 187 ярославцев

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 17741 (+187)

Всего выздоровлений: 16583 (+12)

Умер: 100 человека (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области количество зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось еще на 187 человек. По данным оперативного штаба региона, за сутки вылечились 12 человек, федеральный оперштаб приводит данные по 202 ярославцам, но общее число жителей региона, с начала пандемии излечившихся от инфекции, теперь совпадает – их 16583 человека.

Госпитализировано сейчас 2207 пациентов: 753 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 1454 с типичной клиникой COVID-19.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 8472;

Рыбинск – 2675;

Ростовский МР - 1084;

г.о. Переславль-Залесский - 881;

Тутаевский МР - 706;

Ярославский МР - 593;

Угличский МР - 490;

Гаврилов-Ямский МР – 427;

Пошехонский МР - 402;

Некрасовский МР - 379;

Борисоглебский МР - 354;

Рыбинский МР - 342;

Даниловский МР - 178;

Мышкинский МР - 175;

Некоузский МР - 170;

Большесельский МР - 133;

Первомайский МР - 114;

Брейтовский МР - 91;

Любимский МР – 75.