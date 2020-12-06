Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 6 декабря 2020 года: число жертв COVID-19 увеличилось до 100

Количество заболевших продолжает расти. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 17554 (+190)

Всего выздоровлений: 16571 (+190)

Умер: 100 человека (+2)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: работают, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Число жертв COVID-19 в Ярославской области увеличилось до 100 человек. За минувшие сутки скончались еще два жителя региона - 80-летний и 62-летний мужчины. Коронавирус выявили у 190 ярославцев. Столько же пациентов выписали, сообщают в региональном оперативном штабе. При этом канал стопкоронавирус.рф дает другую статистику по выздоровевшим - 91 человек.

В настоящее время на лечении в больницах находятся 2157 пациентов: 746 с подтвержденным COVID-19, 1411 с типичной клиникой инфекции. На карантине остаются 5588 человек.

Статистика распространения коронавируса по региону Фото: Правительство Ярославской области

Статистика распространения коронавируса по региону:

Ярославль - 8381;

Рыбинск - 2647;

Ростовский МР - 1084;

г. о Переславль-Залесский - 881;

Тутаевский МР - 686;

Ярославский МР - 591;

Угличский МР - 489;

Гаврилов-Ямский МР - 427;

Пошехонский МР - 394;

Некрасовский МР - 374;

Рыбинский МР - 338;

Борисоглебский МР - 332;

Даниловский МР - 178;

Мышкинский МР - 175;

Некоузский МР - 170;

Большесельский МР - 133;

Первомайский МР - 110;

Брейтовский МР - 91;

Любимский МР - 73.