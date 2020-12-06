Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 6 декабря 2020 года: число жертв COVID-19 увеличилось до 100

Количество заболевших продолжает расти. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 17554 (+190)
Всего выздоровлений: 16571 (+190)
Умер: 100 человека (+2)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: работают, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Число жертв COVID-19 в Ярославской области увеличилось до 100 человек. За минувшие сутки скончались еще два жителя региона - 80-летний и 62-летний мужчины. Коронавирус выявили у 190 ярославцев. Столько же пациентов выписали, сообщают в региональном оперативном штабе. При этом канал стопкоронавирус.рф дает другую статистику по выздоровевшим - 91 человек.
В настоящее время на лечении в больницах находятся 2157 пациентов: 746 с подтвержденным COVID-19, 1411 с типичной клиникой инфекции. На карантине остаются 5588 человек.
Статистика распространения коронавируса по региону
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика распространения коронавируса по региону:
Ярославль - 8381;
Рыбинск - 2647;
Ростовский МР - 1084;
г. о Переславль-Залесский - 881;
Тутаевский МР - 686;
Ярославский МР - 591;
Угличский МР - 489;
Гаврилов-Ямский МР - 427;
Пошехонский МР - 394;
Некрасовский МР - 374;
Рыбинский МР - 338;
Борисоглебский МР - 332;
Даниловский МР - 178;
Мышкинский МР - 175;
Некоузский МР - 170;
Большесельский МР - 133;
Первомайский МР - 110;
Брейтовский МР - 91;
Любимский МР - 73.