Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 5 декабря 2020 года: умерли еще 4 человека

186 заболевших, 189 выздоровевших. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 17364 (+186)

Всего выздоровлений: 16381(+189)

Умер: 98 человека (+4)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: работают, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

От COVID-19 скончались еще четыре жителя Ярославской области. Это две женщины 76 и 64 лет и двое мужчин в возрасте 69 и 42 лет. За сутки число заразившихся коронавирусом в регионе увеличилось на 186 человек, выписали 189 ярославцев.

На данный момент госпитализированы 2095 пациентов. Из них 763 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 1332 с типичной клиникой COVID-19. На карантине после контакта с заболевшими находятся 5574 человека.

Количество заболевших коронавирусом по районам с начала пандемии Фото: Правительство Ярославской области

Количество заболевших коронавирусом по районам с начала пандемии:

Ярославль - 8281;

Рыбинск - 2625;

Ростовский МР - 1075;

г. о. Переславль-Залесский - 867;

Тутаевский МР - 686;

Ярославский МР - 587;

Угличский МР - 484;

Гаврилов-Ямский МР - 421;

Пошехонский МР - 390;

Некрасовский МР - 370;

Рыбинский МР - 335;

Борисоглебский МР - 324;

Даниловский МР - 178;

Мышкинский МР - 175;

Некоузский МР - 170;

Большесельский МР - 132;

Первомайский МР - 102;

Брейтовский МР - 91;

Любимский МР - 71.