Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 5 декабря 2020 года: умерли еще 4 человека

186 заболевших, 189 выздоровевших. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 17364 (+186)
Всего выздоровлений: 16381(+189)
Умер: 98 человека (+4)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: работают, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
От COVID-19 скончались еще четыре жителя Ярославской области. Это две женщины 76 и 64 лет и двое мужчин в возрасте 69 и 42 лет. За сутки число заразившихся коронавирусом в регионе увеличилось на 186 человек, выписали 189 ярославцев.
На данный момент госпитализированы 2095 пациентов. Из них 763 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 1332 с типичной клиникой COVID-19. На карантине после контакта с заболевшими находятся 5574 человека.
Количество заболевших коронавирусом по районам с начала пандемии
Фото: Правительство Ярославской области
Количество заболевших коронавирусом по районам с начала пандемии:
Ярославль - 8281;
Рыбинск - 2625;
Ростовский МР - 1075;
г. о. Переславль-Залесский - 867;
Тутаевский МР - 686;
Ярославский МР - 587;
Угличский МР - 484;
Гаврилов-Ямский МР - 421;
Пошехонский МР - 390;
Некрасовский МР - 370;
Рыбинский МР - 335;
Борисоглебский МР - 324;
Даниловский МР - 178;
Мышкинский МР - 175;
Некоузский МР - 170;
Большесельский МР - 132;
Первомайский МР - 102;
Брейтовский МР - 91;
Любимский МР - 71.