В Иванове в воскресенье откроют первые катки. Адреса

Сейчас идет заливка катков. ФОТО: администрация города Иваново
В Иванове уже в ближайшее воскресенье, 6 декабря, откроют ледовые площадки, на всех будут установлены ворота для игр в хоккей. Сейчас катки заливают во дворах по 14 адресам. По словам директора МБУ «Восток» Елены Саенко, ледовое покрытие будет формироваться около недели при температурах от -5 до -15 градусов.
В воскресенье прокатиться на коньках можно на катках по следующим адресам:
- улица Кирякиных, 10,
- улица Лежневская, 168,
- улица Некрасова, 61а.
На следующей неделе ледовые площадки откроются во дворах по этим адресам:
- улица Генерала Хлебникова, 50,
- проспект Строителей, 50а,
- улица Багаева, 37,
- улица 2-я Меланжевая, 5,
- улица 2-я Горинская, 40,
- улица П.Большевикова, 18,
- улица Калинцева, 9,
- улица 1-я Балинская, 60,
- проспект Шахтинского, 89-91,
- Кохомское шоссе, 21-25,
- микрорайон Московский.
Также площадки планируют открыть в городском парке им.В.Я.Степанова и детском парке на улице Комсомольской.
А вот катка на стадионе «Текстильщик» в этом году не будет – не смогли оформить документы.