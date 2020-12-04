В Иванове в воскресенье откроют первые катки. Адреса

Сейчас идет заливка катков. ФОТО: администрация города Иваново

В Иванове уже в ближайшее воскресенье, 6 декабря, откроют ледовые площадки, на всех будут установлены ворота для игр в хоккей. Сейчас катки заливают во дворах по 14 адресам. По словам директора МБУ «Восток» Елены Саенко, ледовое покрытие будет формироваться около недели при температурах от -5 до -15 градусов.

В воскресенье прокатиться на коньках можно на катках по следующим адресам:

- улица Кирякиных, 10,

- улица Лежневская, 168,

- улица Некрасова, 61а.

На следующей неделе ледовые площадки откроются во дворах по этим адресам:

- улица Генерала Хлебникова, 50,

- проспект Строителей, 50а,

- улица Багаева, 37,

- улица 2-я Меланжевая, 5,

- улица 2-я Горинская, 40,

- улица П.Большевикова, 18,

- улица Калинцева, 9,

- улица 1-я Балинская, 60,

- проспект Шахтинского, 89-91,

- Кохомское шоссе, 21-25,

- микрорайон Московский.

Также площадки планируют открыть в городском парке им.В.Я.Степанова и детском парке на улице Комсомольской.

А вот катка на стадионе «Текстильщик» в этом году не будет – не смогли оформить документы.