Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 4 декабря 2020 года: еще три жертвы COVID-19, в том числе 38-летний мужчина

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 17178 (+188)
Всего выздоровлений: 16192 (+187)
Умер: 94 человека (+3)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области еще три человека скончались от COVID-19. Умели мужчины 84, 74 и 38 лет. За сутки коронавирус подтвердился у 188 ярославцев, выздоровели 187 пациентов.
Сейчас на госпитализации находятся 2168 жителей региона, из них 779 – с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 1389 – с типичной клиникой болезни. За сутки проведено 3504 лабораторных исследований, на карантине почти 5500 человек.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль – 8206,
Рыбинск – 2595,
Ростовский район – 1055,
Переславль-Залесский – 858,
Тутаевский район – 686,
Ярославский район – 578,
Угличский район – 472,
Гаврилов-Ямский район – 413,
Пошехонский район – 390,
Некрасовский район – 366,
Рыбинский район – 333,
Борисоглебский район – 324,
Даниловский район – 175,
Мышкинский район – 171,
Некоузский район – 170,
Большесельский район – 129,
Первомайский район – 95,
Брейтовский район – 91,
Любимский район – 71.