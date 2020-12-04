Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 4 декабря 2020 года: еще три жертвы COVID-19, в том числе 38-летний мужчина

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 17178 (+188)

Всего выздоровлений: 16192 (+187)

Умер: 94 человека (+3)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области еще три человека скончались от COVID-19. Умели мужчины 84, 74 и 38 лет. За сутки коронавирус подтвердился у 188 ярославцев, выздоровели 187 пациентов.

Сейчас на госпитализации находятся 2168 жителей региона, из них 779 – с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 1389 – с типичной клиникой болезни. За сутки проведено 3504 лабораторных исследований, на карантине почти 5500 человек.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль – 8206,

Рыбинск – 2595,

Ростовский район – 1055,

Переславль-Залесский – 858,

Тутаевский район – 686,

Ярославский район – 578,

Угличский район – 472,

Гаврилов-Ямский район – 413,

Пошехонский район – 390,

Некрасовский район – 366,

Рыбинский район – 333,

Борисоглебский район – 324,

Даниловский район – 175,

Мышкинский район – 171,

Некоузский район – 170,

Большесельский район – 129,

Первомайский район – 95,

Брейтовский район – 91,

Любимский район – 71.