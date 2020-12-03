В Костроме оштрафовали водителя, угодившего в яму на дороге

Водитель отвлекся от дороги и угодил в яму
Фото: УМВД по Костромской области
ЧП произошло в Костроме у дома №55 на улице Маршала Новикова. Автомобиль «Лада Калина» на скорости въехала в котлован, раскопанный коммунальными службами.
На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД. Как оказалось, в ДТП виноват сам водитель машины: он отвлекся от дороги и не смог вовремя сориентироваться, когда увидел, куда едет.
При этом аварийный участок по всем правилам был обозначен дорожными знаками и оборудован подсветкой. Не заметить его было довольно проблематично.
- За повреждение дорожных сооружений в отношении водителя составлен административный протокол, - пояснили в пресс-службе УМВД по Костромской области.