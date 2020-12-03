В Иванове подорожает проезд в общественном транспорте

Цена на билет в троллейбусах вырастет до 23 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иванове в 2021 году вновь подорожает проезд в общественном транспорте, а именно, в троллейбусах. Напомним, что предыдущее повышение цен прошло 1 июня этого года и вот опять.

Рост стоимости билета произойдет с 1 января и составит 2 рубля. Так что с нового года одна поезда будет обходиться не 21 рубль, как сейчас, а 23 рубля.

Проезд с использованием электронного проездного «Пересадка» и проездного «Поездка+» будет стоить 21 рубль.

Изменится и цена проездных для льготников. У школьников его стоимость вырастет с 260 рублей до 285-и, студенческий подорожает на 35 рублей и обойдется в 399 рублей. Пенсионерам придется платить за льготный проездной 650 рублей. Цена билета на месяц вырастет на 100 рублей и составит 1100.