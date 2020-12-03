Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 3 декабря 2020 года: еще три смерти 186 заражений

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 16990 (+186)
Всего выздоровлений: 16005 (+195)
Умер: 91 человек (+3)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области второй день подряд фиксируется по три смерти от коронавируса. Сегодня, 3 декабря, подтвердилось, что от коронавируса скончались 60-летний мужчина и две женщины 68 и 63 лет.
Заразились COVID-19 еще 186 человек, вылечились и выписались с больничного 195 жителей региона.
Госпитализировано 2165 пациентов: у 750 коронавирус подтвержден, у остальных имеются все признаки этой инфекции. На карантине сидят 5423 ярославца.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 8138;
Рыбинск – 2582;
Ростовский МР - 1035;
г.о. Переславль-Залесский - 845;
Тутаевский МР - 686;
Ярославский МР - 566;
Угличский МР - 470;
Гаврилов-Ямский МР – 402;
Некрасовский МР - 365;
Пошехонский МР - 366;
Рыбинский МР - 332;
Борисоглебский МР - 324;
Мышкинский МР - 167;
Даниловский МР - 169;
Некоузский МР - 166;
Большесельский МР - 121;
Первомайский МР - 95;
Брейтовский МР - 90;
Любимский МР – 71.