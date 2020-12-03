Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 3 декабря 2020 года: еще три смерти 186 заражений

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 16990 (+186)

Всего выздоровлений: 16005 (+195)

Умер: 91 человек (+3)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области второй день подряд фиксируется по три смерти от коронавируса. Сегодня, 3 декабря, подтвердилось, что от коронавируса скончались 60-летний мужчина и две женщины 68 и 63 лет.

Заразились COVID-19 еще 186 человек, вылечились и выписались с больничного 195 жителей региона.

Госпитализировано 2165 пациентов: у 750 коронавирус подтвержден, у остальных имеются все признаки этой инфекции. На карантине сидят 5423 ярославца.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 8138;

Рыбинск – 2582;

Ростовский МР - 1035;

г.о. Переславль-Залесский - 845;

Тутаевский МР - 686;

Ярославский МР - 566;

Угличский МР - 470;

Гаврилов-Ямский МР – 402;

Некрасовский МР - 365;

Пошехонский МР - 366;

Рыбинский МР - 332;

Борисоглебский МР - 324;

Мышкинский МР - 167;

Даниловский МР - 169;

Некоузский МР - 166;

Большесельский МР - 121;

Первомайский МР - 95;

Брейтовский МР - 90;

Любимский МР – 71.