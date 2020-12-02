Ивановский антирекорд: в регионе за сутки от коронавируса скончались 10 человек

Заразились COVID-19 162 ивановца. Скриншот Яндекс.Статистика

В Ивановской области сегодня, 2 декабря, поставлен антирекорд по смертности за сутки от коронавируса. По данным оперативного штаба, скончались 10 человек. Всего с начала пандемии от COVID-19 в регионе умерли 259 пациентов.

190 человек сегодня выписались, суммарно – 11622 ивановца вылечились от инфекции. При этом новых диагнозов за сутки 162.

Прирост заболевших наблюдается практически во всех районах Ивановской области. Наибольшее число новых больных – в Иванове: за сутки 53 человека, всего – 5956. Следом идет Шуя: за сутки 24 новых диагноза, всего – 1288. На третьем месте Приволжский район: там за день заболели 10 человек, всего 529.

На карантине после контакта с заболевшими остаются 8635 человек.

Напомним, что в Ивановском регионе действует масочный режим, для людей старше 65 лет введен домашний режим, а больничные для работающих пенсионеров продлены до конца года. Нуждающиеся в помощи волонтеров изолированные ивановцы могут обратиться по телефону 8-800-200-34-11.