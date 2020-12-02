Швепс, Франк и приемная крыска: истории животных, для которых ярославцы стали семьей

Барсик (слева) и Вася-Швепс (справа) - практически братья-близнецы. ФОТО: Светлана Либина

КП-Ярославль продолжает публиковать истории животных, которые благодаря неравнодушным ярославцам смогли обрести дом. Начало читайте здесь.

Шипящий Швепс, пухлячок Василий Иванович и граф Бонский

Первое знакомство Светланы Либиной с животными из приюта состоялось в 2014 году.

- На тот момент у нас уже был Барсик, он есть и сейчас - любимый черный хвостик всегда рядом. И как-то в соцсетях увидели фотографии Васи из приюта «ЯрКот». Кот был такой милый, что сразу запал в душу. Недели две думали, обсуждали и наконец решили позвонить, - рассказывает жительница Ярославля.

Вася оказался внешне совсем не таким, как на фото. Светлана даже не поверила, что этот тот самый кот, которого она видела в Сети. Тем не менее семья решила: раз приехали, значит, забираем.

- Наш домашний Бася радостно побежал знакомиться, Вася тут же зашипел, за что и получил кличку Швепс. Рычания и шипения продолжались около месяца. Мы не понимали, что делать с двумя котами, но знали одно - вернуть Васю в приют не можем. К счастью, питомцы привыкли друг к другу и стали более дружными, - говорит Светлана.

По ее словам, Вася был философом и очень продуманным котом. Новым хозяевам он доверился не сразу. Лишь спустя 3,5 года питомец оттаял, стал полностью домашним, ласковым. Идиллия длилась чуть более пяти лет. У Васи выявили болезнь почек.

- Наш Василий сгорел за неделю. Он был героическим котом, до последнего терпел боль и сам ходил, хотя лапки уже отказывали, - вспоминает Светлана.

Пухлячок и добрячок Василий Иванович. ФОТО: Светлана Либина

Спустя полгода после потери питомца семья решила помочь еще одному приютскому коту обрести дом. Выбор пал на Василия Ивановича.

- Один взгляд , и ты влюблен. Шесть с половиной килограммов роскоши! Чудесный котик, чистый, светлый, ангелочек, пухлячок и добрячок, - так описывает ярославна питомца.

Совпадение или злой рок, но через 5,5 месяцев Василий Иванович тяжело заболел. Три недели хозяева боролись за жизнь любимца, но спасти его не смогли.

Несмотря на опасения, страх, появившиеся после потери второго питомца, Светлана с супругом решили взять еще одного кота и подарить ему свою любовь, тепло и заботу. Так в доме появился Бонифаций. Через месяц пушистик заболел… Можно представить, что в тот момент чувствовали члены семьи. К счастью, все обошлось и кот выздоровел.

Аристократ Бонифаций. ФОТО: Светлана Либина

- Когда мы его забирали из приюта, нам сказали, что Боня спокойный и скромный аристократ. С аристократом все сложилось - граф Бонский. А вот остальное совсем не про него. Это суперактивный, озорной котейка, ласковый проказник. А главное - любимый, как и все хвостики, которые попадают в наш дом, - говорит Светлана.

Франка хотели усыпить

Жители Ярославля приходят на помощь не только животным, оказавшимся в приюте. Девять лет назад в одну из ветеринарных клиник города принесли новорожденного щенка. Кроха с еще не обрезанной пуповиной был завернут в платочек. Оказалось, что хозяева породистой собаки, принесшей потомство от дворняги, не хотели оставлять такого питомца и решили его усыпить.

Виктория Пономарева, работавшая тогда в ветклинике администратором, пожалела щенка и попросила, чтобы его выкормили, а затем девушка нашла бы ему семью. Подобный опыт у ярославны на тот момент уже был. Однако Вике отказали.

- Я начала выкармливать Франка сама, а через неделю нашла ему приемную маму. Ею стала собака породы той-терьер. У нее погибли свои детки, и владельцы, увидев мое объявление, сами откликнулись и взяли щенка, - рассказывает Виктория.

Когда Франк подрос, научился самостоятельно есть, девушка забрал его к себе. Активный и взбалмошный пес стал членом семьи, в которой живут и другие животные.

Приемной мамой Франка, которого сначала Виктория выкармливала из бутылочки, стала той-терьер. ФОТО: Виктория Пономарева

Тень с переломом позвоночника и Симпсон с опухолью

В доме есть две кошки - 16-летняя Дарки и еще юная Тень. Обеих Виктория в разное время принесла с улицы.

- Заметила, что Тень горбатится. Отнесла ее на рентген. Выяснилось, что у котенка компрессионный перелом позвоночника в двух местах. Кости неправильно срослись, горбик остался, но, несмотря на это, кошечка активная, - говорит девушка.

Юная Тень и 16-летняя Дарки. ФОТО: Виктория Пономарева

Если взять милых собак и кошек готовы многие, то помочь крыске, которая у большинства вызывает отвращение, точно решится не каждый. Декоративного лысого и поцарапанного грызуна, к тому же еще с огромной опухолью, ярославна увидела около подъезда своего дома и пройти мимо не смогла.

- Я взяла крыску на руки, прижала к себе. Она пищала, видимо, боялась. Симпсону, так решили назвать грызуна, сделали операцию, удалили опухоль, и он прожил у нас еще год, - завершает свой рассказ Виктория.

Симпсону удалили опухоль, и он прожил в семье еще год. ФОТО: Виктория Пономарева

Как в разговоре с КП-Ярославль отметила Светлана Либина, пушистики учат людей быть добрее, ответственнее и делают счастливее. А мы в свою очередь можем подарить животным частичку своей любви, тепла, внимания и изменить судьбу тех, кто оказался выброшенным на улицу. Давайте же не будем равнодушными к питомцам, которые так хотят обрести дом и семью.