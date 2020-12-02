Готовились к Новому году: в Ярославской области изъяли контрафактный алкоголь и оборудование на 500 миллионов рублей

Трудились на нелегальном производстве мигранты. Скриншот с видео УФСБ по Ярославской области

Более полумиллиона бутылок, 200 тысяч штук тары, 40 паллетов с бочками спирта, поддельные федеральные марки – в Ярославской области сотрудники регионального ФСБ и Росгвардии прикрыли два цеха по производству нелегального алкоголя. Изъято продукции и оборудования более чем на 500 миллионов рублей.

- 33-летнему уроженцу одной из республик Южного Кавказа предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ: производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, незаконное производство и оборот алкогольной продукции в особо крупном размере и использование заведомо поддельных акцизных марок. Все преступления были совершены организованной группой, - прокомментировал официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Задержан 33-летний подозреваемый в организации производства контрафакта Фото: СУ СК России

Известно, что задержанный находился в федеральном розыске за несколько преступлений, совершенных в Московской области, в том числе, и связанных с незаконным производством и оборотом спирта.

Три линии по производству контрафактного алкоголя, а также два крупных склада для хранения продукции работали в Переславском районе. Бутылки с этикетками известных российских и зарубежных брендов продавались и в Ярославской области, и в других регионах.

Исследования показали, что «элитный алкоголь» переславского розлива содержал метиловый и изо-метиловый спирты, которые являются опасными для здоровья. А в преддверии новогодних праздников производство начало расшиваться и увеличивать поставки.

Бутылки с этикетками известных брендов продавались и в Ярославской области, и в других регионах. Скриншот с видео УФСБ по Ярославской области

В качестве рабочей силы использовались мигранты, более 20 человек. Разрешений на работу в России у них, естественно, не было. Следователи уже допросили всех наемных рабочих, сейчас устанавливается, какую роль каждый из них играл в производстве и сбыте контрафакта. Местонахождение остальных членов преступной группы устанавливается.