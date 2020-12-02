Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 2 декабря 2020 года: скончались еще три человека

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 1804 (+187)
Всего выздоровлений: 15810 (+199)
Умер: 88 человека (+3)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Статистика смертей от коронавируса в Ярославской области пополнилась еще тремя случаями. Скончались двое мужчин 63 лет и 51 года, а также 81-летняя женщина.
Количество заболевших увеличилось на 187 человек, вылечившихся – на 199.
На инфекционных койках остаются 2138 пациентов: 735 в подтвержденным COVID-19 и 1403 – с типичной клиникой болезни.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 8032;
Рыбинск – 2576;
Ростовский МР - 1015;
г.о. Переславль-Залесский - 833;
Тутаевский МР - 686;
Ярославский МР - 566;
Угличский МР - 469;
Гаврилов-Ямский МР – 394;
Некрасовский МР - 362;
Пошехонский МР - 349;
Рыбинский МР - 331;
Борисоглебский МР - 321;
Мышкинский МР - 167;
Даниловский МР - 168;
Некоузский МР - 161;
Большесельский МР - 121;
Первомайский МР - 95;
Брейтовский МР - 90;
Любимский МР – 68.