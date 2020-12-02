Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 2 декабря 2020 года: скончались еще три человека

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 1804 (+187)

Всего выздоровлений: 15810 (+199)

Умер: 88 человека (+3)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Статистика смертей от коронавируса в Ярославской области пополнилась еще тремя случаями. Скончались двое мужчин 63 лет и 51 года, а также 81-летняя женщина.

Количество заболевших увеличилось на 187 человек, вылечившихся – на 199.

На инфекционных койках остаются 2138 пациентов: 735 в подтвержденным COVID-19 и 1403 – с типичной клиникой болезни.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 8032;

Рыбинск – 2576;

Ростовский МР - 1015;

г.о. Переславль-Залесский - 833;

Тутаевский МР - 686;

Ярославский МР - 566;

Угличский МР - 469;

Гаврилов-Ямский МР – 394;

Некрасовский МР - 362;

Пошехонский МР - 349;

Рыбинский МР - 331;

Борисоглебский МР - 321;

Мышкинский МР - 167;

Даниловский МР - 168;

Некоузский МР - 161;

Большесельский МР - 121;

Первомайский МР - 95;

Брейтовский МР - 90;

Любимский МР – 68.