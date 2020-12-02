Экологический спецназ

Занятия по оказанию первой медицинской помощи. Государственный инспектор Андрей Голышев - справа. ФОТО: Национальный парк « Плещеево озеро»

В последние годы все большую популярность приобретают учебно-тренировочные сборы для государственных инспекторов заповедников и национальных парков, организованные усилиями Министерства природных ресурсов и экологии РФ совместно с Концерном «Калашников».

В последние годы все большую популярность приобретают учебно-тренировочные сборы для государственных инспекторов заповедников и национальных парков, организованные усилиями Министерства природных ресурсов и экологии РФ совместно с Концерном «Калашников».

Недавно здесь прошли обучение государственные инспекторы с 10 особо охраняемых природных территорий России. Речь идет о сотрудниках заповедников: Висимский, Южно-Уральский, Брянский лес, Дарвинский, Даурский, Калужские засеки, Хоперский, а также национальных парков Угра, Лосиный остров и Плещеево озеро. Из национального парка «Плещеево озеро» (Ярославская область) всестороннюю подготовку в стрелковом центре «Калашников» успешно прошел участковый государственный инспектор нацпарка Андрей Голышев, который поделился своими впечатлениями об учебе:

- Сборы в стрелковом центре «Калашников» проходили в течение недели под руководством опытных инструкторов, многие из которых были мастерами международного класса по пулевой стрельбе. Обучение проходило по программе - «Выполнение задач по противодействию антропогенным угрозам в условьях особо охраняемых природных территорий РФ». Изучались предметы: базовая огневая подготовка; тактическое мышление; базовая тактическая спецподготовка.

Особое впечатление произвели прекрасно оборудованный тир и занятия по огневой подготовке. Стреляли из пистолета ПМ и карабина «Сайга». При стрельбе из ПМ изучали правильную стойку, методы прицеливания, способы ведения огня. Впечатлила стрельба навскидку без прицеливания по ростовой фигуре с расстояния 5 метров. То есть в ситуации максимально приближенной к боевой! Отрабатывали действия при нападении браконьеров. С прицеливанием стреляли - на расстояние 15 метров, причем, с разных стоек - с двух рук и с одной. Мой результат - 80% попаданий в цель. При стрельбе из «Сайги» на расстояние 70 метров все мои 10 пуль попали в ростовую мишень.

Далее Андрей Александрович, рассказал, как на занятиях по тактическому мышлению отрабатывали разные ситуации. Как вести себя в случае неповиновения браконьеров? Как их нейтрализовать, не превысив при этом меры самообороны? Изучали повадки диких животных.

Например, многие считают, что когда медведь встает на задние лапы - он готовится к нападению. Оказалось - ничего подобного! Боевая стойка медведя перед броском - на четырех лапах и с пристальным взглядом на жертву. Таких ситуаций было изучено великое множество. Во время занятий отрабатывались на практике приемы рукопашного боя по задержанию нарушителя. Решали государственные инспекторы и другие нетривиальные задачи.

Автор: специалист по связям с общественностью национального парка «Плещеево озеро» Николай КУБАНОВ