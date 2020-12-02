В Иванове нашли пропавшего ребенка

Мама забирает Рому из машины нашедшего его водителя. ФОТО: УМВД по Ивановской области

Поиски 9-летнего Романи, который пропал из двора на улице 2-ой Ключевой в Иванове, благополучно завершились. Нашел ребенка водитель, который обратил внимание на мальчика, в одиночестве гуляющего по улице Суздальской.

- До этого водитель видел полицейскую ориентировку и поэтому заострил внимание на мальчишке. Еще раз заглянул в Интернет, сверил с фото и, развернувшись, догнал мальчика. О том, что нашел ребенка, сообщил в полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

В полиции попросили не нагнетать обстановку и не выдумывать версии о похищении юного ивановца:

- Не нужно пугать себя и других. Мальчик ушел сам.

Напомним, что 9-летний ребенок потерялся вчера, 30 ноября, утром. Он вместе с бабушкой гулял во дворе, катался с горки. В какой-то момент женщина отвлеклась, а Романи воспользовался моментом и пошел гулять.