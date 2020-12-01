Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 1 декабря 2020 года: умер 61-летний мужчина

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 16617 (+184)

Всего выздоровлений: 15611 (+197)

Умер: 85 человек (+1)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области коронавирус стал причиной смерти еще одного человека. От COVID-19 умер 61-летний мужчина.

За сутки диагноз "коронавирус" поставлен еще 184 ярославцам, выписались с больничного 197 жителей региона. Госпитализировано на инфекционные койки к перепрофилированные госпиталя 2137 пациентов: 692 с подтвержденным COVID-19 и 1445 - с типичной клиникой болезни.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 7927;

Рыбинск – 2561;

Ростовский МР - 998;

г.о. Переславль-Залесский - 820;

Тутаевский МР - 686;

Ярославский МР - 557;

Угличский МР - 468;

Гаврилов-Ямский МР – 379;

Некрасовский МР - 362;

Пошехонский МР - 348;

Рыбинский МР - 330;

Борисоглебский МР - 321;

Мышкинский МР - 167;

Даниловский МР - 162;

Некоузский МР - 160;

Большесельский МР - 121;

Первомайский МР - 95;

Брейтовский МР - 90;

Любимский МР - 65.