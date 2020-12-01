Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 1 декабря 2020 года: умер 61-летний мужчина

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 16617 (+184)
Всего выздоровлений: 15611 (+197)
Умер: 85 человек (+1)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области коронавирус стал причиной смерти еще одного человека. От COVID-19 умер 61-летний мужчина.
За сутки диагноз "коронавирус" поставлен еще 184 ярославцам, выписались с больничного 197 жителей региона. Госпитализировано на инфекционные койки к перепрофилированные госпиталя 2137 пациентов: 692 с подтвержденным COVID-19 и 1445 - с типичной клиникой болезни.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 7927;
Рыбинск – 2561;
Ростовский МР - 998;
г.о. Переславль-Залесский - 820;
Тутаевский МР - 686;
Ярославский МР - 557;
Угличский МР - 468;
Гаврилов-Ямский МР – 379;
Некрасовский МР - 362;
Пошехонский МР - 348;
Рыбинский МР - 330;
Борисоглебский МР - 321;
Мышкинский МР - 167;
Даниловский МР - 162;
Некоузский МР - 160;
Большесельский МР - 121;
Первомайский МР - 95;
Брейтовский МР - 90;
Любимский МР - 65.