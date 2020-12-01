Детский омбудсмен проверил два проблемных детских сада в Переславле

Детский омбудсмен проверил два детских сада в Переславле. ФОТО: аппарат Уполномоченного по правам ребенка в ЯО

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области выехал с проверкой в детский сад Переславля "Дюймовочка", в котором в конце осени начались серьезные проблемы с отоплением. В результате 27 сотрудников образовательного учреждения и 20 малышей ушли на больничный, в том числе и с ОРВИ. Проверку организовала прокуратура, подключился и детский омбудсмен.

- В группах не соблюдается температурный режим. На момент проверки температура в группах составляла всего 17 градусов. В соответствии с СанПиН в основных помещениях ясельных групп она должна быть не ниже 22 градусов, в помещениях младших, средних, старших групп - не ниже 21. При этом, температура воздуха в спальнях всех групп, а также в залах для музыкальных и гимнастических занятий должна поддерживаться не ниже 19 градусов. На момент прибытия сотрудников аппарата дети в группах отсутствовали, сотрудники МУП «Сервис» проводили испытание нового насосного оборудования взамен неисправного, - пояснили в аппарате уполномоченного.

Температурынй режим нарушен. ФОТО: аппарат Уполномоченного по правам ребенка в ЯО

Проблемы с отоплением в детском саду возникают уже не в первый раз, в прошлом году, в сентябре, была аналогичная ситуация. В этот же раз, уточнили проверяющие, холодно в группах стало еще в понедельник, однако, только в среду руководитель детсада принял решение о его закрытии.

- После завершения проверки заключение будет направлено учредителю образовательной организации, а также в надзорные и контролирующие органы для принятия мер реагирования, - пояснили в аппарате.

Накануне уполномоченный осмотрел еще один переславский детсад - "Звездочка". 8 лет назад в нем заменили кровлю, в 2015 году ремонт повторился, но он результатов не дал. Протечки продолжаются, заведующая не раз обращалась в департамент образования Переславля с просьбой провести экспертизу, чтобы найти причину неполадок с крышей и нормально отремонтировать ее. Но...

Крыша течет уже давно. ФОТО: аппарат Уполномоченного по правам ребенка в ЯО

- Выявлены следы протечек на потолке второго этажа на стыке примыкания перекрытия к наружной стене и локальные следы протечек на потолке на стыке примыкания чердачного перекрытия к наружной стене. В местах протечек в приемных, спальнях и групповых помещениях групп, а так же в рекреациях и на лестничных маршах второго этажа здания обнаружено частичное обрушение штукатурного слоя с обнажением фрагментов перекрытия, - говорится в заключении проверяющих.

Помещения требуют срочного ремонта, возможно, после вмешательства детского омбудсмена его наконец-то проведут.