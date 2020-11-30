Без кота и жизнь не та! Истории приютских животных, и не только котов, которым ярославцы подарили дом

Матвей обрел дом с третьей попытки. ФОТО: БФ "ЯрКот" (Кошки и коты в добрые руки)

О счастливой семье и уютном и теплом доме мечтает не только человек. Такое желание возникает и у животных, оказавшихся на улице или попавших в приют. Всякий раз, встречая незнакомых людей, они надеются на то, что сегодня их заберут и окружат заботой, вниманием и любовью. И, к счастью, находятся те, кто готов подарить четвероногим друзьям новый дом. КП-Ярославль пообщалась с жителями Ярославля и Рыбинска, которые взяли питомцев из приюта и дали им шанс на счастливую жизнь. Сегодня, 30 ноября, в День домашних животных, мы публикуем их истории.

Обрел дом с третьей попытки

Матвей появился в доме Катерины Вертинской зимой 2018 года. Произошло это вскоре после того, как не стало питомца, прожившего в семье 18 лет.

- Мы понимали, что без кота в доме жить не сможем (у Кати есть еще 18-летняя кошка Настя - прим. ред.). Сразу решили, что возьмем взрослое животное. У котят шансов обрести дом и семью гораздо больше. Взрослого, который к тому же выглядит как наш Матвей, забрать решится не каждый, - рассказывает Катерина.

Огромного рыжего красавца ярославна взяла из благотворительного фонда «ЯрКот». В приюте питомец оказался после того, как около месяца прожил в подвале многоэтажного дома. После этого успел побывать в двух семьях. В первый раз его вернули через день. Причина была необычная: люди боялись слишком большого кота. Во второй раз животное попало к любителям спиртного. Понять сразу, что семья неблагополучная, волонтеры не смогли. К счастью, бдительные соседи, зная, что питомец из приюта, позвонили в фонд. Сотрудники приехали и забрали кота. Третья попытка пристроить рыжика увенчалась успехом.

Таким Матвея нашли волонтеры (фото слева), а так он живет сейчас (фото справа). ФОТО: Катерина Вертинская

- Оказавшись дома, Матвей радостно выскочил из переноски и начал обтираться о вещи, об меня. Он был такой довольный и счастливый. Кошка поначалу ползком выбиралась из комнаты, поглядывая на незнакомца, спящего на диване. Сейчас между ними идиллия, правда, порой Настя может повоспитывать друга - говорит Катерина.

По словам хозяйки, Матвей ласковый, игривый, несмотря на свою внешнюю грузность, любит всех «целовать». У питомца есть свои, весьма необычные, привычки. Например, он ходит в гости к Катиной бабушке, которая живет по соседству. К тому же Мотя еще и социально активный. За время, что он находится в семье, успел поучаствовать в конкурсе «Лучшая кошка Ярославля» и даже стал победителем в одной из номинаций.

Мотя, как истинный городской житель, проводит лето на даче. ФОТО: Катерина Вертинская

Думали, что ей пять лет, оказалось… 18

Пост о кошке, которая недавно перенесла операцию и плохо чувствовала себя рядом с другими котами в приюте, Юлия Феллер с молодым человеком увидели в соцсетях и решили взять животное на передержку. На тот момент все думали, что питомице около пяти лет.

- В первый же день я заметила, что кошка сильно чихает. Мне объяснили, что после операции, зашивали небо, такое может быть. Однако спустя неделю состояние ухудшилось. Чихание стало сопровождаться кровотечениями, кошка перестала есть и постоянно спала, - делится историей Мухи Юлия.

Животное повезли к ветеринару. Выяснилось, что в небе вновь образовалась трещина, она забилась едой, и это спровоцировало воспаление. Муху прооперировали повторно, и она пошла на поправку.

- Через некоторое время мы с молодым человеком разъехались. Встал вопрос о кошке. Забирать ее с собой к маме я не решалась, так как у нее есть кот, пугливый, к тому же еще и без когтей. При необходимости он не смог бы себя защитить, а Муша, как нам сказали, бросалась на других животных. Возвращать кошку в приют, где она испытывала стресс, был не вариант. Искали другую передержку, не нашли, - рассказывает Юлия.

Муха (на фото слева) чувствует себя полноправным членом семьи. ФОТО: Юлия Феллер

В результате девушка все-таки решилась и перевезла питомицу к маме. Первые два месяца Муха жила в комнате с Юлей и не выходила оттуда. Затем начала из-за двери «переговариваться» с котом. На четвертый месяц животные привыкли друг к другу. А вскоре девушке позвонили и сообщили, что ее подопечной не пять, а 18 лет!

- Мы замечали, конечно, что Муха видит и слышит не очень хорошо, и думали, что ей на самом деле лет десять, но никак не 18, - пояснила Юлия.

В итоге передержка перешла в статус постоянного места жительства. Юлия понимала, что такой возрастной кошкой едва ли кто-то заинтересуется, а бросить умную, игривую и любвеобильную Муху уже не могла. В семье питомица живет уже больше года и радует хозяев каждый день.

Открытая Синди и отчужденный Патрик

На протяжении многих лет Юлия Ухова помогает приютам для животных. И когда возникла необходимость завести собаку (семья проживает в частном доме - прим. ред.), женщина решила, почему бы не взять одного из приютских жителей.

- В Ярославле присмотрела алабая, уже договорилась. Однако возникла проблема с транспортом, и пока она решалась, животное забрали. После этого в соцсетях увидела фотографию Синди, связалась с кураторами, они согласились сами привезти собаку к нам, - рассказывает жительница Рыбинска.

На тот момент питомице Юлии было восемь месяцев. Собака попала в приют будучи совсем маленькой. Синди и еще четверых щенков нашли на одном из дачных участков. Из всех найденышей выжили только двое.

Сейчас Синди полтора года. Она преданная, открытая, ласковая, очень любит детей и даже позволяет им кататься на себе. Вместе с хозяйкой собирают ягоды наперегонки: Юлия в лукошко, а собака - в рот.

Синди разрешает детям кататься на себе. ФОТО: Юлия Ухова

- Синди молчаливая. Функцию охранной собаки так, на троечку выполняет, - смеется владелица. - Но при этом не боится диких животных. Весной мы гуляли в лесу, она увидела лося в кустах, подняла его и прогнала.

Интересен тот факт, что и у дочери Юлии, и молодого человека девушки собаки тоже из приюта. Причем одно из животных страдает аутизмом: не проявляет никаких эмоций, не ластится, ведет себя отчужденно. Несмотря на диагноз, мужчина решил забрать Патрика, прожившего в приюте семь лет, в надежде на то, что отогреет собаку любовью и вниманием. Прошло четыре года, но пес так и не оттаял. Хочется верить, что чудо все-таки случится.

Патрик, страдающий аутизмом, обрел дом четыре года назад. ФОТО: Юлия Ухова

Еще о трех животных, которым посчастливилось найти свой дом, читайте на сайте КП-Ярославль 2 декабря.