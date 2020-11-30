Хроники Нарнии с костромским оттенком: жительница Буя лишилась денег из-за шкафа

Шкаф стоил не только денег, но и нервных клеток Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию Буя обратилась 46-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в социальной сети она нашла объявление о продаже шкафа и решила, что он ей очень нужен. Почему-то покупательницу даже не смутило, что громоздкую вещь придется везти аж из Иркутска. Видимо, шкаф был так хорош, да и цена приемлемая – 14 тысяч рублей.

Буйчанка перевела деньги продавцу и стала ждать свою большую посылку. Не дождалась и пошла в полицию. Полицейские установили личность владелицы шкафа и поехали в командировку в Иркутск. Оказалось, что 21-летняя девушка уже имела проблемы с законом.

- До костромской аферы она была судима за совершение аналогичного преступления. Получив срок условно, девушка не сделала никаких выводов и продолжила свою противоправную деятельность в сети Интернет, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», а жительницу Иркутска проверяют на причастность к похожим обманам. Велика вероятность, что на этот раз девушка условным сроком не отделается и ей придется сменить уютную домашнюю обстановку на казенную мебель исправительной колонии.