В Иванове пропал 9-летний мальчик

Ребенок пропал утром 30 ноября. ФОТО: УМВД по Ивановской области

В Иванове с утра ведутся поиски 9-летнего Романи Асланидзе. Утром ребенок под присмотром бабушки гулял во дворе дома на улице 2-я Ключевая, катался с горки. Но в какой-то момент бабушка отвлеклась и потеряла внука из виду. В этот короткий промежуток времени Романи и пропал.

До сих пор местонахождение мальчика не установлено. Работает полиция, пешие наряды патрульно-постовой службы. Правоохранители прочесывают Октябрьский район, где живет ребенок, опрашивают возможных очевидцев. К поискам уже подключились волонтеры и сотрудники МЧС.

Осложняет поиски то, что Рома не разговаривает.

Ребенок был одет в темно-синий зимний костюм со вставкой красного цвета на куртке, темно-синюю шапку.

Всех, кто располагает информацией о мальчике, просьба незамедлительно сообщить в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району Иванова по телефонам: 8(4932)48-10-12, 42-75-43.