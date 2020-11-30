Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 30 ноября 2020 года: вновь 183 новых зараженных

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 16433 (+183)
Всего выздоровлений: 15414 (+187)
Умер: 84 человека (0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области еще 183 человека заболели коронавирусной инфекцией, вылечились за сутки 187 ярославцев. Статистика погибших от COVID-19, по данным оперативного штаба, не изменилась.
Госпитализировано на данный момент 2184 пациента: 670 с подтвержденным COVID-19 и 1514 – с типичной клиникой болезни. За сутки проведено 2487 исследований. На карантине находятся 5425 жителей региона.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 7835;
Рыбинск – 2536;
Ростовский МР - 975;
г.о. Переславль-Залесский - 815;
Тутаевский МР - 685;
Ярославский МР - 557;
Угличский МР - 463;
Гаврилов-Ямский МР – 371;
Некрасовский МР - 360;
Пошехонский МР - 346;
Рыбинский МР - 329;
Борисоглебский МР - 310;
Мышкинский МР - 167;
Некоузский МР - 160;
Даниловский МР - 158;
Большесельский МР - 121;
Первомайский МР - 95;
Брейтовский МР - 90;
Любимский МР – 60.