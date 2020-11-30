Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 30 ноября 2020 года: вновь 183 новых зараженных

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 16433 (+183)

Всего выздоровлений: 15414 (+187)

Умер: 84 человека (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области еще 183 человека заболели коронавирусной инфекцией, вылечились за сутки 187 ярославцев. Статистика погибших от COVID-19, по данным оперативного штаба, не изменилась.

Госпитализировано на данный момент 2184 пациента: 670 с подтвержденным COVID-19 и 1514 – с типичной клиникой болезни. За сутки проведено 2487 исследований. На карантине находятся 5425 жителей региона.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 7835;

Рыбинск – 2536;

Ростовский МР - 975;

г.о. Переславль-Залесский - 815;

Тутаевский МР - 685;

Ярославский МР - 557;

Угличский МР - 463;

Гаврилов-Ямский МР – 371;

Некрасовский МР - 360;

Пошехонский МР - 346;

Рыбинский МР - 329;

Борисоглебский МР - 310;

Мышкинский МР - 167;

Некоузский МР - 160;

Даниловский МР - 158;

Большесельский МР - 121;

Первомайский МР - 95;

Брейтовский МР - 90;

Любимский МР – 60.