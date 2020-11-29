Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 29 ноября 2020 года: еще 189 заболевших

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 16250 (+189)
Всего выздоровлений: 15227 (+92)
Умер: 84 человек (0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
По данным оперативного штаба, в Ярославской области еще 189 человек заразились коронавирусом за сутки. При этом выздоровели 92 ярославца.
В COVID-госпиталаях сейчас находятся 2103 пациента: 675 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 1428 - с типичной клиникой COVID-19. На карантине после контакта с заболевшими сейчас сидят 5408 человек.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 7743;
Рыбинск – 2527;
Ростовский МР - 946;
г. о. Переславль-Залесский - 808;
Тутаевский МР - 672;
Ярославский МР - 553;
Угличский МР - 459;
Гаврилов-Ямский МР – 365;
Некрасовский МР - 360;
Пошехонский МР - 346;
Рыбинский МР - 328;
Борисоглебский МР - 301;
Мышкинский МР - 167;
Некоузский МР - 159;
Даниловский МР - 154;
Большесельский МР - 118;
Первомайский МР - 95;
Брейтовский МР - 90;
Любимский МР - 59.