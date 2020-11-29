Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 29 ноября 2020 года: еще 189 заболевших

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 16250 (+189)

Всего выздоровлений: 15227 (+92)

Умер: 84 человек (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

По данным оперативного штаба, в Ярославской области еще 189 человек заразились коронавирусом за сутки. При этом выздоровели 92 ярославца.

В COVID-госпиталаях сейчас находятся 2103 пациента: 675 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 1428 - с типичной клиникой COVID-19. На карантине после контакта с заболевшими сейчас сидят 5408 человек.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 7743;

Рыбинск – 2527;

Ростовский МР - 946;

г. о. Переславль-Залесский - 808;

Тутаевский МР - 672;

Ярославский МР - 553;

Угличский МР - 459;

Гаврилов-Ямский МР – 365;

Некрасовский МР - 360;

Пошехонский МР - 346;

Рыбинский МР - 328;

Борисоглебский МР - 301;

Мышкинский МР - 167;

Некоузский МР - 159;

Даниловский МР - 154;

Большесельский МР - 118;

Первомайский МР - 95;

Брейтовский МР - 90;

Любимский МР - 59.