Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 28 ноября 2020 года: умер 68-летний мужчина

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 16061 (+184)
Всего выздоровлений: 15135 (+182)
Умер: 84 человек (+1)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области от коронавируса скончался еще один человек: умер 68-летний мужчина.
За сутки число заболевших COVID-19 увеличилось еще на 184 человека, вылечились 182 ярославца.
В госпиталях находятся 2040 пациентов: 657 с подтвержденной коронавиурсной инфекцией и 1383 - с типичной клиникой COVID-19. На карантине, после контакта с заболевшими сидят 5384 человека.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 7631;
Рыбинск – 2486;
Ростовский МР - 933;
г. о. Переславль-Залесский - 808;
Тутаевский МР - 672;
Ярославский МР - 547;
Угличский МР - 459;
Гаврилов-Ямский МР – 365;
Некрасовский МР - 360;
Пошехонский МР - 345;
Рыбинский МР - 328;
Борисоглебский МР - 296;
Мышкинский МР - 167;
Некоузский МР - 159;
Даниловский МР - 152;
Большесельский МР - 110;
Первомайский МР - 94;
Брейтовский МР - 90;
Любимский МР - 59.