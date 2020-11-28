Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 28 ноября 2020 года: умер 68-летний мужчина

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 16061 (+184)

Всего выздоровлений: 15135 (+182)

Умер: 84 человек (+1)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области от коронавируса скончался еще один человек: умер 68-летний мужчина.

За сутки число заболевших COVID-19 увеличилось еще на 184 человека, вылечились 182 ярославца.

В госпиталях находятся 2040 пациентов: 657 с подтвержденной коронавиурсной инфекцией и 1383 - с типичной клиникой COVID-19. На карантине, после контакта с заболевшими сидят 5384 человека.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 7631;

Рыбинск – 2486;

Ростовский МР - 933;

г. о. Переславль-Залесский - 808;

Тутаевский МР - 672;

Ярославский МР - 547;

Угличский МР - 459;

Гаврилов-Ямский МР – 365;

Некрасовский МР - 360;

Пошехонский МР - 345;

Рыбинский МР - 328;

Борисоглебский МР - 296;

Мышкинский МР - 167;

Некоузский МР - 159;

Даниловский МР - 152;

Большесельский МР - 110;

Первомайский МР - 94;

Брейтовский МР - 90;

Любимский МР - 59.