Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 27 ноября 2020 года: заболели еще 183 ярославца

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 15877 (+183)

Всего выздоровлений: 14953 (+152)

Умер: 83 человека (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области, по данным оперативного штаба, еще 183 человека подхватили коронавирусную инфекцию. Выздоровели 152 ярославцы. За сутки количество умерших осталось, к счастью, неизменным.

Госпитализировано на данный момент 2055 пациентов: у 641 ярославца COVID-19 подтвержден, у остальных 1414 имеются все признаки болезни.

За сутки проведено 3208 лабораторных исследования, на карантине после контакта с заболевшими сидят 5279 человек.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 7552;

Рыбинск – 2451;

Ростовский МР - 926;

г.о. Переславль-Залесский - 800;

Тутаевский МР - 666;

Ярославский МР - 542;

Угличский МР - 459;

Гаврилов-Ямский МР – 365;

Некрасовский МР - 342;

Пошехонский МР - 342;

Рыбинский МР - 324;

Борисоглебский МР - 288;

Мышкинский МР - 167;

Некоузский МР - 159;

Даниловский МР - 151;

Большесельский МР - 110;

Брейтовский МР - 90;

Первомайский МР - 90;

Любимский МР – 53.