Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 27 ноября 2020 года: заболели еще 183 ярославца

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 15877 (+183)
Всего выздоровлений: 14953 (+152)
Умер: 83 человека (0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области, по данным оперативного штаба, еще 183 человека подхватили коронавирусную инфекцию. Выздоровели 152 ярославцы. За сутки количество умерших осталось, к счастью, неизменным.
Госпитализировано на данный момент 2055 пациентов: у 641 ярославца COVID-19 подтвержден, у остальных 1414 имеются все признаки болезни.
За сутки проведено 3208 лабораторных исследования, на карантине после контакта с заболевшими сидят 5279 человек.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 7552;
Рыбинск – 2451;
Ростовский МР - 926;
г.о. Переславль-Залесский - 800;
Тутаевский МР - 666;
Ярославский МР - 542;
Угличский МР - 459;
Гаврилов-Ямский МР – 365;
Некрасовский МР - 342;
Пошехонский МР - 342;
Рыбинский МР - 324;
Борисоглебский МР - 288;
Мышкинский МР - 167;
Некоузский МР - 159;
Даниловский МР - 151;
Большесельский МР - 110;
Брейтовский МР - 90;
Первомайский МР - 90;
Любимский МР – 53.