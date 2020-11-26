10-летний костромич попал под колеса полицейской машины Фото: Артем КИЛЬКИН

СКР по Костромской области начал проверку по сообщениям о ДТП с участием 10-летнего мальчика и полицейского автомобиля.

Наезд на школьника произошел 24 ноября около 19 часов на улице Советской. По словам очевидцев, полиция ехала с проблесковыми маячками, а мальчик, хоть и переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, очень торопился.

- Организована доследственная проверка. По сообщениям пользователей сети Интернет, ребенка с места происшествия увезла карета «скорой помощи». По результатам проверки будет принято решение, - сказали в пресс-службе СКР по Костромской области.