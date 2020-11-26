Жительница Ивановской области выбросила новорожденную дочь в выгребную яму

25 ноября женщина родила здоровую девочку и выбросила ее в выгребную яму Фото: Алексей БУЛАТОВ

37-летняя жительница города Южа Ивановской области подозревается в убийстве своей новорожденной дочери. По данным следствия, 25 ноября женщина родила здоровую девочку и выбросила ее в выгребную яму. Там малышка захлебнулась.

Судя по всему, во время беременности будущая «мать» к врачам не обращалась. Но после родов начались осложнения и женщина побежала к медикам. Те, естественно, поинтересовались, где ребенок и, не получив вразумительного ответа, обратились в полицию.

Полицейские во время осмотра дома роженицы нашли тельце малышки в туалете, точнее, в выгребной яме. В совершении этого чудовищного преступления женщина не признается.

- По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, - сказали в СКР по Ивановской области.