Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 26 ноября 2020 года: скончались двое мужчин

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 15694 (+187)
Всего выздоровлений: 14801 (+185)
Умер: 83 человек (+2)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области от коронавирусной инфекции скончались еще два человека. Жертвами COVID-19 стали двое мужчин 76 и 73 лет. Количество заболевших за сутки увеличилось еще на 187 человек, выписались 185 ярославцев.
На данный момент госпитализировано 2062 пациента: у 647 COVID-19 подтвержден, у 1415 человек типичная клиника болезни.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 7452;
Рыбинск – 2440;
Ростовский МР - 926;
г.о. Переславль-Залесский - 794;
Тутаевский МР - 653;
Ярославский МР - 537;
Угличский МР - 451;
Гаврилов-Ямский МР – 363;
Некрасовский МР - 328;
Пошехонский МР - 327;
Рыбинский МР - 324;
Борисоглебский МР - 284;
Мышкинский МР - 167;
Некоузский МР - 159;
Даниловский МР - 151;
Большесельский МР – 108;
Брейтовский МР - 90;
Первомайский МР - 87;
Любимский МР – 53.