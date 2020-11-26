Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 26 ноября 2020 года: скончались двое мужчин

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 15694 (+187)

Всего выздоровлений: 14801 (+185)

Умер: 83 человек (+2)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области от коронавирусной инфекции скончались еще два человека. Жертвами COVID-19 стали двое мужчин 76 и 73 лет. Количество заболевших за сутки увеличилось еще на 187 человек, выписались 185 ярославцев.

На данный момент госпитализировано 2062 пациента: у 647 COVID-19 подтвержден, у 1415 человек типичная клиника болезни.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 7452;

Рыбинск – 2440;

Ростовский МР - 926;

г.о. Переславль-Залесский - 794;

Тутаевский МР - 653;

Ярославский МР - 537;

Угличский МР - 451;

Гаврилов-Ямский МР – 363;

Некрасовский МР - 328;

Пошехонский МР - 327;

Рыбинский МР - 324;

Борисоглебский МР - 284;

Мышкинский МР - 167;

Некоузский МР - 159;

Даниловский МР - 151;

Большесельский МР – 108;

Брейтовский МР - 90;

Первомайский МР - 87;

Любимский МР – 53.