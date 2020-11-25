В Ярославской области снижается безработица, количество вакансий растет

В этом году на профессиональное обучение уже направлено 1750 ярославцев. Фото: Правительство Ярославской области

- Понятно, что рост безработицы, который отмечался с мая 2020 года, вызван объективными причинам, - подчеркнул губернатор Ярославской области. - Одна из приоритетных задач правительства региона - это снижение напряженности на рынке труда, которая возникла из-за пандемии. Поэтому служба занятости, все заинтересованные организации в этих условиях должны активизировать работу по трудоустройству безработных граждан.

Как работает механизм государственной службы занятости населения по решению этих важных для общества вопросов, сегодня «КП» - Ярославль» рассказала заместитель директора регионального департамента государственной службы занятости населения Светлана Воробьева.

В два раза стало больше вакансий

Светлана Воробьева. Фото: Правительство Ярославской области

- Светлана Юрьевна, каково состояние рынка труда в Ярославской области на данный момент и каковы перспективы развития?

- Рынок труда - такая категория, которая не может не реагировать на события, происходящие в экономике, поэтому, когда начались всем известные события, связанные с последствиями распространения коронавирусной инфекции, рынок труда моментально на это отреагировал. И отреагировал не в лучшую сторону. Сказалось это на службе занятости: количество безработных выросло очень резко, и всплеск безработицы, естественно, был не случаен.

Однако, если анализировать состав безработных граждан, которые обратились в органы службы занятости после 1 марта 2020 года, можно отметить, что всего лишь половина из них, а это порядка 18 тысяч, - это граждане, уволенные с предприятий после 1 марта. Оставшаяся же часть - это те люди, которые или длительно не работают, или впервые ищут работу.

Большую роль в увеличении количества безработных, безусловно, сыграло повышение пособия по безработице: людям была дана определенная возможность более безболезненно пережить эти события. Постановлением правительства РФ в целях социальной поддержки безработных граждан был установлен повышенный размер пособия - 12130 рублей для граждан, уволенных после 1 марта и прекративших ИП, с мая был повышен минимальный размер пособия, который составил 4500 рублей, а также были установлены доплаты к пособию на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере трех тысяч рублей.

В настоящее время отрадно видеть то, что у нас происходят определенные тенденции стабилизации рынка труда: если сравнивать уровень регистрируемой безработицы, то в настоящее время он составляет 2,9%, тогда как еще в середине августа он составлял 4,7%.

Сегодня мы отмечаем снижение количества граждан, которые ежемесячно признаются безработными.

Так, если в мае эта цифра составляла более восьми тысяч человек, то в октябре это уже около трех тысяч безработных. И ежемесячно, начиная с августа, этот показатель снижается.

Вторая положительная тенденция - это увеличение количества вакансий, которые к нам поступают от работодателей. Если в мае текущего года мы имели шесть тысяч вакансий, то сегодня их 12,5 тысячи, и это уже превышает показатель прошлого года.

И самая основная тенденция - это, конечно, рост количества граждан, которые трудоустраиваются при содействии органов службы занятости: если в мае их было 605 человек, то в октябре - 2148. А всего в 2020 году при содействии органов службы занятости уже трудоустроены порядка 15,7 тыс. человек.

Инфографика 1.

Хотелось бы отметить, что специальные меры поддержки безработных граждан в виде продления периода выплаты пособия по безработице и доплат на несовершеннолетних детей действовали до 1 октября 2020 года. В настоящее время минимальный размер пособия составляет 1500 рублей, максимальный - 12130 рублей и зависит от наличия трудового стажа к моменту безработицы.

Востребованы автомеханики, врачи, учителя

- Какие предложения на рынке труда сейчас имеются? Какие профессии наиболее востребованы у жителей?

- Из 12,5 тысячи вакансий порядка 67% - это рабочие профессии. Если говорить по сферам, основной спрос нам дают медицина и сфера услуг. В них количество имеющихся вакансий превышает предложение в полтора раза. Определенная структурная безработица, она как была, так и есть. Если говорить о наиболее востребованных профессиях, то у нас востребованы бетонщики, асфальтоукладчики, не хватает швей и закройщиков. Нужны люди, которые знают сварку. То есть электрогазосварщики практически никогда не бывают без работы, автомеханики востребованы. Вот такие направления. Если мы говорим про специалистов, то это медицинские работники среднего звена, врачи, преподаватели, учителя. И, конечно, востребован неквалифицированный рабочий труд: не хватает уборщиков производственных помещений, дворников, подсобных рабочих.

Безработные получают новые компетенции

- Какую поддержку оказывает оставшимся без работы людям региональное правительство?

- В этом году практически вдвое выросло количество безработных граждан, которые воспользовались возможностью профессионального обучения, и это тоже обусловлено требованиями меняющегося рынка труда: люди должны быть эффективными и востребованными на рынке труда. А значит, соответствовать его потребностям. В 2020 году правительство Ярославской области выделило дополнительные средства для осуществления профессионального обучения безработных граждан. И если мы ежегодно обучаем 1000-1100 человек, то в этом году на профессиональное обучение уже направлены 1750 безработных граждан. И это не предел. Почему именно профобучение в тренде? Потому что это инструмент, повышающий конкурентоспособность человека, его шансы на трудоустройство, а значит, определяющий его успешность.

Подскажут и научат

- Какую помощь могут получить ярославцы в рамках реализации национальных проектов?

- В рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» уже два года подряд осуществляется мероприятие по обучению работников организаций - участников данного национального проекта. В текущем году 194 работника организаций направлены на обучение по профессиям, необходимым для повышения производительности организаций.

Инфографика 2.

При этом сам работодатель выбирает, что ему нужно, какие профессионально важные и новые компетенции необходимо дать работнику, чтобы он встроился в процессы модернизации, происходящие в организации.Таким образом, работодатель определяет программы и направления обучения, а служба занятости финансирует повышение квалификации работников.

В рамках национального проекта «Демография» проходят профессиональное обучение граждане старше 50 лет и предпенсионного возраста и женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста или находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. При этом до конца года пройдут обучение порядка 600 женщин, продолжают обучение и люди старшего поколения - всего в 2020 году более тысячи человек станут участниками мероприятий по профессиональному обучению национального проекта «Демография».

Здесь необходимо отметить и большую сопутствующую работу специалистов службы занятости: к примеру, женщина хочет обучаться, но затрудняется с выбором направления обучения. На этом этапе подключаются специалисты центра занятости и проводят с ней профориентационную работу, направленную на выбор программы обучения. У нас также действует механизм образовательного сертификата, то есть женщина сама может выбрать образовательную организацию для прохождения профессионального обучения.

Таким образом, органами службы занятости осуществляется большая и разнообразная работа, способствующая снижению уровня безработицы в регионе.