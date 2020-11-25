Костромич продумал план по ограблению офиса, но прокололся на мелочи

Незадачливого воришку поймали

30-летний костромич страдал зависимостью – любил делать спортивные ставки. К сожалению, выигрывать у него получалось далеко не всегда и вместо того, чтобы прекратить выкидывать деньги на ветер, мужчина продумал прекрасный, по его мнению, план обогащения. Понадеялся, можно сказать, на удачу, которая его уже не раз подводила.

Заключался план в том, чтобы «взять в займы» у своего работодателя, но так, чтобы последний об этом не узнал. По задумке, мужчина должен был сделать удачную ставку, отыграться, незаметно вернуть «долг», а разницу оставить себе. Но все пошло не так.

Ночью подозреваемый пришел в свой офис, выбил ногой дверь в бухгалтерию, отыскал ключ от сейфа и забрал оттуда 360 тысяч рублей. 100 тысяч игрок сразу поставил на кон и… проиграл.

А тут еще одна проблема нарисовалась: утром мужчина вспомнил, что на предприятии установлены камеры видеонаблюдения, а значит о его ночном приключении скоро станет известно руководству.

- Тогда он вернулся на работу и поджег оборудование в серверной, чтобы хранящиеся на жестких дисках данные не вывели на него, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Однако и этот план потерпел фиаско. Часть данных сохранилась. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Оставшиеся 260 тысяч были изъяты во время обыска в квартире подозреваемого.