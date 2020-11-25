65% госпитализированных – женщины. В Ивановской области составили социальный портрет COVID-больных

В регионе за сутки зафиксировано пять смертей от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ивановской области за сутки от коронавируса умерли еще пять человек: это пациенты 49 и 65 лет из Иванова, пациент 66 лет из Родников, пациент 66 лет из Тейковского района и пациент 78 лет из Тейково. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 229 человек.

За сутки поставлено 157 новых диагнозов, выписано 159 пациентов. В стационарах сейчас находятся 2219 человек, в том числе на койках с кислородом – 1423, на аппаратах ИВЛ – 79. Свободны на данный момент 248 коек.

На брифинге по коронавирусу первый заместитель директора департамента здравоохранения региона Алексей Буянкин нарисовал социальный портрет больного, госпитализированного в COVID-госпиталь.

- Порядка 65% госпитализированных на сегодня – это женщины от 46 лет и старше. Заразились в большинстве случаев через бытовые контакты: таких свыше 50%. Еще 38% инфицировались на работе. Хронические заболевания имеют 80% всех госпитализированных пациентов, - сказал Алексей Буянкин.

Так же отметил, что растет число пациентов на аппаратах ИВЛ. В основном это ивановцы старше 65 лет, 70% из них – женщины.

Возможно, именно с такой неутешительной статистикой связано решение губернатора Ивановской области приостановить действие социальных карт для оплаты проезда в транспорте для людей от 65 лет. Ограничение введено со вторника, 24 ноября.