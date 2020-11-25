Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 25 ноября 2020 года: трое умерли, 188 заболели

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 15507 (+188)
Всего выздоровлений: 14616 (+165)
Умер: 81 человек (+3)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области за сутки печальная статистика смертей от коронавируса пополнилась: скончались еще три человека. Жертвами COVID-19 стали двое мужчин 1936 и 1953 годов рождения, а также 60-летняя женщина.
Число заболевших в последние дни держится примерно на одном уровне. За сутки заразились еще 188 ярославцев, выздоровели и выписались 165 человек.
В COVID-госпиталях лечатся 2062 пациента, у 622 коронавирус подтвержден, у остальных имеется вес типичные признаки болезни.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 7344;
Рыбинск – 2409;
Ростовский МР - 924;
г.о. Переславль-Залесский - 787;
Тутаевский МР - 652;
Ярославский МР - 532;
Угличский МР - 450;
Гаврилов-Ямский МР – 361;
Некрасовский МР - 328;
Пошехонский МР - 326;
Рыбинский МР - 318;
Борисоглебский МР - 277;
Мышкинский МР - 162;
Некоузский МР - 157;
Даниловский МР - 150;
Большесельский МР - 108;
Брейтовский МР - 89;
Первомайский МР - 80;
Любимский МР – 53.