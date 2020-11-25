Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 25 ноября 2020 года: трое умерли, 188 заболели

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 15507 (+188)

Всего выздоровлений: 14616 (+165)

Умер: 81 человек (+3)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области за сутки печальная статистика смертей от коронавируса пополнилась: скончались еще три человека. Жертвами COVID-19 стали двое мужчин 1936 и 1953 годов рождения, а также 60-летняя женщина.

Число заболевших в последние дни держится примерно на одном уровне. За сутки заразились еще 188 ярославцев, выздоровели и выписались 165 человек.

В COVID-госпиталях лечатся 2062 пациента, у 622 коронавирус подтвержден, у остальных имеется вес типичные признаки болезни.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 7344;

Рыбинск – 2409;

Ростовский МР - 924;

г.о. Переславль-Залесский - 787;

Тутаевский МР - 652;

Ярославский МР - 532;

Угличский МР - 450;

Гаврилов-Ямский МР – 361;

Некрасовский МР - 328;

Пошехонский МР - 326;

Рыбинский МР - 318;

Борисоглебский МР - 277;

Мышкинский МР - 162;

Некоузский МР - 157;

Даниловский МР - 150;

Большесельский МР - 108;

Брейтовский МР - 89;

Первомайский МР - 80;

Любимский МР – 53.