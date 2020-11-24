Попал в засаду: в Иванове задержали подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки

С подозреваемым сейчас работают следователи. ФОТО: УМВД по Ивановской области

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на 10-летнего ребенка. ЧП, которое взбудоражило всю область, произошло 19 ноября. Педофил схватил девочку, когда та шла в школу и, угрожая ножом, затащил в заброшенное здание на улице Лежневской. Там педофил надругался над школьницей.

Чтобы поймать маньяка, полицейским понадобилось около пяти дней. Девочка смогла описать преступника, на основании ее слов был составлен фоторобот. Сотрудники правоохранительных органов опросили несколько сотен ивановцев, обошли немало дворов и квартир, отработали местных, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за похожие преступления, изучили ориентировки на людей, которые находятся в розыске в том числе и в соседних с Ивановской областях. Тут-то и выяснилось, что уж очень описанный жертвой мужчина похож на Александра Новикова, который в июле этого года сбежал из психиатрической больницы Ярославля. На принудительном лечении ярославец оказался по решению суда за серию преступлений против половой неприкосновенности.

После побега пациента был объявлен в федеральный розыск. В ориентировках говорилось: мужчина коммуникабельный, хитрый, легко входит в доверие. За четыре месяца, что Новиков находился в бегах, он нигде не «засветился». И вот – очередное изнасилование, где он – основной подозреваемый. Причем задержали его в той же заброшке, где произошло изнасилование. Пять дней оперативники вели наблюдение за этим зданием.

- Гражданин, который подозревается в совершении тяжкого преступления, в нападении на 10-летнюю девочку, сегодня ночью задержан сотрудниками полиции. Сработала засада. Засаду полицейские выставили на месте совершения преступления. С подозреваемым сейчас работают следователи, - сообщил начальник пресс-службы УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.