В Костромской области продлили коронавирусные ограничения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В костромской области по требованию Роспотребнадзора продлили коронавирусные ограничения. По мнению специалистов, это должно сдержать распространение инфекции.

Сохраняется запрет на работу кафе, баров и ресторанов с 23:00 до 08:00. Все физкультурные и спортивные мероприятия в регионе могут проходить только при пустых трибунах, вход зрителей запрещен. Нельзя проводить развлекательные и досуговые мероприятия, если численность посетителей превышает 10 человек.

До 15 января сохраняется ограничение по наполняемости залов театров, цирка, филармонии и других мест, где проводятся концерты и спектакли. Зрительный зал должен быть заполнен не более чем на 30%.

То, что раньше было простой рекомендацией, теперь носит обязательный характер. Например, ежедневная дезинфекция общественного транспорта. Салоны должны обрабатываться на начальных и конечных остановках. Это касается и городского, и пригородного сообщения.