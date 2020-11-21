Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 21 ноября 2020 года: на карантине находятся почти 5 тысяч человек

Выздоровевших - 321, заболевших - 184. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 14774 (+184)
Всего выздоровлений: 14241 (+321)
Умер: 73 человек (+0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: работают, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Еще 321 житель Ярославской области вылечился от коронавируса. Число заболевших за сутки увеличилось на 184 человека.
В настоящее время госпитализированы 1957 пациентов. Из них 394 с подтвержденным COVID-19, 1563 с типичной клиникой заболевания.
На карантине после контакта с заразившимися находятся 4997 ярославцев.
Официальная статистика распространения COVID-19 по региону:
Ярославль - 6977;
Рыбинск - 2309;
Ростовский МР - 881;
г. о. Переславль-Залесский - 773;
Тутаевский МР - 621;
Ярославский МР - 501;
Угличский МР - 412;
Гаврилов-Ямский МР - 355;
Некрасовский МР - 322;
Рыбинский МР - 312;
Официальная статистика распространения COVID-19 по региону
Фото: Правительство Ярославской области
Пошехонский МР - 294;
Борисоглебский МР - 261;
Мышкинский МР - 159;
Некоузский МР - 149;
Даниловский МР - 143;
Большесельский МР - 92;
Брейтовский МР - 85;
Первомайский МР - 77;
Любимский МР - 51.