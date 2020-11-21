Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 21 ноября 2020 года: на карантине находятся почти 5 тысяч человек

Выздоровевших - 321, заболевших - 184. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 14774 (+184)

Всего выздоровлений: 14241 (+321)

Умер: 73 человек (+0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: работают, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Еще 321 житель Ярославской области вылечился от коронавируса. Число заболевших за сутки увеличилось на 184 человека.

В настоящее время госпитализированы 1957 пациентов. Из них 394 с подтвержденным COVID-19, 1563 с типичной клиникой заболевания.

На карантине после контакта с заразившимися находятся 4997 ярославцев.

Официальная статистика распространения COVID-19 по региону:

Ярославль - 6977;

Рыбинск - 2309;

Ростовский МР - 881;

г. о. Переславль-Залесский - 773;

Тутаевский МР - 621;

Ярославский МР - 501;

Угличский МР - 412;

Гаврилов-Ямский МР - 355;

Некрасовский МР - 322;

Рыбинский МР - 312;

Официальная статистика распространения COVID-19 по региону Фото: Правительство Ярославской области

Пошехонский МР - 294;

Борисоглебский МР - 261;

Мышкинский МР - 159;

Некоузский МР - 149;

Даниловский МР - 143;

Большесельский МР - 92;

Брейтовский МР - 85;

Первомайский МР - 77;

Любимский МР - 51.