Вместо книг – лупы. Слабовидящим детям в ярославской школе пообещали купить учебники

Слабовидящим детям в ярославской школе пообещали купить учебники Фото: Евгения ГУСЕВА

Ученики школы №12 Ярославля, в которой учатся ребята с плохим зрением, остались без специальных учебников для слабовидящих. Целую четверть ученики седьмого класса изучали предметы по старым, истрепанным пособиям. Чтобы хоть как-то решить проблему, детям раздали приборы для увеличения, то есть, лупы. Родители, терпеливо прождавшие учебников два с половиной учебных месяца и двухнедельные каникулы, подняли тревогу.

На ситуацию отреагировал департамент образования Ярославской области.

- За счет средств регионального бюджета закупка учебников проводится на основе заявок от муниципалитетов, которые формируются на местах по итогам сбора информации от школ. В данном случае заявки от руководства школы №12 в департамент образования Ярославля на закупку специализированной литературы не поступало. По данным руководства образовательного учреждения сейчас в седьмом классе учебный процесс организован по специализированным учебникам и по обычным учебникам с использованием увеличителей. Недостающая специализированная литература будет приобретена в ближайшее время, - пояснили в ведомстве.

Также областной департамент образования порекомендовал своим коллегам из городской структуры при формировании заявок на закупку учебников в первую очередь учитывать нужды школ, где учатся дети с особенностями развития.