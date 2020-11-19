«Мы из первого набора!»

Визит Валентины Терешковой в Борисоглебский район, лето, 2017 год. ФОТО: Елена ВЗДОРОВА

- Честно скажу: профессию я выбрал спонтанно, в 1977 году поехал из Борисоглебского поступать в Ярославскую сельхозакадемию. В школе, благодаря нашему учителю, с математикой у меня было все хорошо, поэтому я и пошел на экономиста.

Что сказать о студенческих годах? Золотое время! Думаю, нам повезло больше всех. Академия только открылась, мы были первыми ее студентами. Естественно, преподавателей поначалу не хватало, поэтому нас учили специалисты, пришедшие в вуз с производства. Они обладали огромным практическим опытом и рассказывали нам о самой сути профессий, которые мы выбрали. Именно эти люди составили основу преподавательского коллектива Ярославской сельхозакадемии.

Наш первый декан экономического факультета Михаил Петрович Синников был одним из таких педагогов и профессионалов. Ветеран Великой Отечественной войны, руководитель треста СВИНПРОМ. Его пример стал для нас просто образцом того, как человек должен идти по жизни. Преподаватели были уникальные! Мы очень их уважали и всегда к ним прислушивались.

Глава Борисоглебского района Владимир Попов. ФОТО: Елена ВЗДОРОВА

Повезло нам и с тем, как была организована студенческая жизнь. Поскольку общежитие еще не было построено, первые три года мы жили в квартирах в 9-этажке на Тутаевском шоссе.

Что запомнилось? Например, то, как на 60-летие Великой Октябрьской революции мы заложили капсулу с посланием в будущее. А на 100-летие в 2017-м вынули ее. Прочли: что же мы там написали? Было интересно!

Еще, конечно, памятны регулярные субботники, во время которых мы строили пути - по ним и сейчас ходит в Брагино трамвай №7.

Нужно сказать и о том, что мы очень чувствовали заботу со стороны государства. Нам построили хорошее общежитие, стипендия была достойной, а мероприятия - спортивные, культурные, комсомольские - разнообразными.

Что дали нам студенческие годы? Не каждый человек в юности может «угадать» с выбором специальности. Но в любом случае студенческая жизнь помогает познакомиться с жизнью, разобраться во многих вещах, определить круг своих интересов и приоритетов. Что посоветовать сегодняшним студентам? Главное - при любых обстоятельствах! - оставаться порядочным человеком и честным гражданином своей страны.

А вот государству хотелось бы посоветовать оглянуться назад, в советское прошлое. Я говорю о той практике, когда молодой специалист после окончания вуза на три года ехал работать по распределению.

В нашем Борисоглебском районе практически нет промышленности. Но он развивается - в частности, очень серьезные работы проводятся в плане газификации. И нам нужны молодые специалисты - аграрии, землеустроители, врачи, учителя… Но как их привлечь? Сложилась странная ситуация, когда выпускников не хотят брать на работу - ведь у них нет опыта. А где же вчерашнему студенту набраться этого опыта? Как «вработаться» в полученную профессию, освоить ее? Все это прежде и решалось за счет распределения - молодые специалисты разъезжались по всей стране, знакомились с ней, приобретали навыки работы и взаимодействия с людьми, вливались в трудовые коллективы…

Конечно, для этого нужно увеличивать количество бюджетных мест в вузах и обеспечивать молодых специалистов заработком и возможностями для проживания. Но если мы думаем о будущем, строим его – государству стоило бы об этом задуматься.