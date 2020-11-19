Могла не пережить морозной ночи: ярославцы спасли раненую утку из замерзающего пруда

Сейчас пернатая приходит в себя от пережитого стресса. ФОТО: Антон Мельников

Раненую утку, плавающую в замерзающем пруду, заметили жители поселка Ивняки. Обеспокоенные судьбой пернатой, они обратились к ярославским зооволонтерам.

- Звонившая девушка сообщила, что пруд замерзает, а утка из-за сломанного крыла не может улететь, - рассказал на своей странице в социальной сети сотрудник центра «ЗооСпас» Антон Мельников.

Понимая, что птица может не пережить морозной ночи, добровольцы отправились спасать птицу.

- Еле вынудили зеленого уйти с пруда на берег, а потом еще несколько минут бегал с курткой в руках и пытался накрыть утю, не причинив ему вреда, - написал Антон.

Птицу попробуют вылечить. А пока пернатая приходит в себя от пережитого стресса, добровольцы центра уже ищут ей дом:

- Утик добрый, дается гладиться.

Если на ваших глазах животное попало в беду, обратитесь за помощью в «ЗооСпас» (https://vk.com/zoospas76) или Центр гражданской защиты Ярославля - (4852) 30-55-55 (круглосуточно).