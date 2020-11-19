С горящими глазами

Директор Ростовского педагогического колледжа Наталья Рябинкина. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

- В детстве я училась в школе №1 города Ростова Великого и мечтала стать или врачом, или учителем. Эти профессии в чем-то схожи: нужно быть внимательным к людям, стремиться помогать им. Школьные учителя советовали мне идти учиться в педагогический институт.

Наверное, отмечали у меня какие-то организаторские способности. Я действительно была заводилой, старостой класса, вожатой, очень любила возиться с малышами из начальных классов и участвовать в организации всевозможных мероприятий - походов, экскурсий, встреч и т.д.

В результате я поступила учиться в Ярославский педагогический институт на факультет педагогики и методики начального обучения - тогда, в 1980-м году, он только что открылся. Мы поступали в «экспериментальном» порядке - сдавали только два экзамена. Тех абитуриентов, кто набирал 9-10 баллов, сразу зачисляли и… отправляли летом работать на Ярославский моторный завод.

Что запомнилось из студенческой жизни? Могу сказать, что ЯГПИ (а теперь ЯГПУ) - это в полном смысле слова судьба для многих из нас, работников образования Ярославской области. И часть моей жизни. Я горжусь тем, что училась в этом вузе.

У нас были великолепные преподаватели. На всю жизнь мне запомнились декан нашего факультета, а затем проректор по учебной работе Николай Павлович Воронин, Людмила Васильевна Байбородова, Владимир Дмитриевич Шадриков, Владимир Васильевич Афанасьев…

Наши преподаватели заложили в нас любовь к профессии, стойкость и терпение, которые в ней так необходимы.

В нашей семье педагогов не было - мама работала на узле связи, а папа был водителем. Ну а я в своей профессиональной жизни шла буквально «по ступенькам». После института три года работала по распределению в Ананьинской школе Ярославского района. Особенно запомнилось то, как мы устраивали лекции и тематические встречи для механизаторов и доярок, а они участвовали в них с искренним интересом. Затем – в Павлоград в Днепропетровской области, учитель начальных классов в школе-интернате для умственно отсталых детей. Возвращение в родной Ростов Великий - заместитель директора по начальным классам средней школы №4, директор начальной школы №6, работа заместителем, а затем начальником управления образования муниципального района. И - Ростовский педагогический колледж.

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Честно говоря, я никогда не думала, что судьба меня приведет из школы в профессиональное образование. Здесь интересно еще и то, что наш колледж очень тесно и плодотворно работает с моей альма-матер - ЯГПУ. В частности, мы сотрудничаем в рамках комплекса непрерывного педагогического образования и взаимодействуем с гимназией имени К.Д. Ушинского нашего педагогического университета, находим новые интересные форматы. Такие общие проекты успешны в первую очередь потому, что позволяют повысить качество обучения и расширять возможности дополнительного образования для школьников Ростовского района. А результат для колледжа - мыслящие увлеченные студенты, которые в будущем станут хорошими педагогами.

Как педагог может состояться в профессии? Не скрою: я считаю, что учитель - это особый род деятельности. Можно дать студенту знания, но хорошему учителю нужен еще и дар Божий. Здесь необходимы особая доброта и особая ответственность, умение терпеть. И в то же время зажигать, настоять на своем и выслушать, понять каждого ребенка…

Убеждена, педагог должен быть молод душой, у него должны гореть глаза. Если это уходит - лучше расстаться со школой. Но одно из ключевых понятий для студента - это все же ответственность по отношению к учебе и жизни вообще. Именно она позволяет правильно определить свой путь.