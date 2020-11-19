Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 19 ноября 2020 года: число вылечившихся второй день существенно превышает число заболевших

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 14410 (+175)
Всего выздоровлений: 13509 (+314)
Умер: 70 человек (0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области, по данным оперативного штаба, второй день подряд число вылечившихся ярославцев существенно превышает количество заболевших. На 19 ноября выписалось 314 жителей региона, заболели 175 человек.
Сейчас лечение в COVID-госпиталях проходят 1962 пациента: у 503-х коронавирус подтвержден, у остальных – 1459 – типичная клиника болезни. За сутки проведено 2683 исследования, на карантине после контакта с заболевшими сидят 4767 человек.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 6814;
Рыбинск – 2251;
Ростовский МР - 842;
г.о. Переславль – Залесский - 755;
Тутаевский МР - 604;
Ярославский МР - 492;
Угличский МР - 406;
Гаврилов-Ямский МР – 345;
Некрасовский МР - 322;
Рыбинский МР - 310;
Пошехонский МР - 280;
Борисоглебский МР - 260;
Мышкинский МР - 153;
Некоузский МР - 145;
Даниловский МР - 133;
Большесельский МР - 92;
Брейтовский МР - 85;
Первомайский МР - 72;
Любимский МР – 49.