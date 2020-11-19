Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 19 ноября 2020 года: число вылечившихся второй день существенно превышает число заболевших

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 14410 (+175)

Всего выздоровлений: 13509 (+314)

Умер: 70 человек (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области, по данным оперативного штаба, второй день подряд число вылечившихся ярославцев существенно превышает количество заболевших. На 19 ноября выписалось 314 жителей региона, заболели 175 человек.

Сейчас лечение в COVID-госпиталях проходят 1962 пациента: у 503-х коронавирус подтвержден, у остальных – 1459 – типичная клиника болезни. За сутки проведено 2683 исследования, на карантине после контакта с заболевшими сидят 4767 человек.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 6814;

Рыбинск – 2251;

Ростовский МР - 842;

г.о. Переславль – Залесский - 755;

Тутаевский МР - 604;

Ярославский МР - 492;

Угличский МР - 406;

Гаврилов-Ямский МР – 345;

Некрасовский МР - 322;

Рыбинский МР - 310;

Пошехонский МР - 280;

Борисоглебский МР - 260;

Мышкинский МР - 153;

Некоузский МР - 145;

Даниловский МР - 133;

Большесельский МР - 92;

Брейтовский МР - 85;

Первомайский МР - 72;

Любимский МР – 49.