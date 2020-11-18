Личные судьбы – в новой истории Ярославского радиозавода

Дмитрий Смирнов до мелочей вникает в производство каждого изделия

Приходя на завод, вчерашние студенты имеют возможность быстрого профессионального и карьерного роста.

Так рождаются династии

Сегодня большинство руководящих должностей среднего и даже высшего звена на Ярославском радиозаводе занимают молодые люди до 36 лет или чуть старше. Многие из них в свое время приехали учиться в Ярославль или Рыбинск из районных центров нашей области и даже из других регионов страны и нашли на радиозаводе не только интересную работу, но и свою судьбу.

Так, например, построенный два года назад цех сборки и испытаний модулей полезной нагрузки для космических аппаратов возглавляет Дмитрий Смирнов. Он родом из Пошехонья, после окончания РГАТА пришел молодым инженером в заводское КБ.

- В рыбинской академии тогда работало студенческое конструкторское бюро, - вспоминает Дмитрий Смирнов. - Его работа была направлена на несколько предприятий. Я с 4-го курса выбрал тематику радиозавода и вместе с товарищами получил техзадание на разработку системы контроля проводных соединений: от документации до внедрения в производство. Так мы в рамках студенческой работы создали прибор «УКПС», который до сих пор востребован в кабельном производстве. Но к моменту моего выпуска из вуза еще оставались незакрытыми вопросы внедрения прибора в производство, поэтому я пришел на радиозавод, отказавшись от более выгодных на тот момент предложений. Так мне хотелось довести до ума свою первую взрослую разработку.

Потом были другие, более сложные задачи, и успешно справлявшегося с ними молодого инженера заметило руководство. Его стали поэтапно готовить к ответственной должности, поручая курировать то вопросы качества, то разработку аппаратуры связи космического направления, то производство нестандартной аппаратуры. К моменту открытия нового цеха Дмитрий был уже состоявшимся руководителем, всесторонне знающим сложное радиотехническое производство.

И, что немаловажно, молодого начальника цеха всегда поддерживает его супруга Евгения, с которой он познакомился здесь же, на заводе. В молодой семье Смирновых уже двое детей, и, кто знает, может, так и начинается история больших заводских династий.

Повезло с заводской практикой

Главный метролог Ярославского радиозавода Алексей Сбоев приехал в Ярославль из города Данилова, окончил ЯрГУ по специальности «радиофизика».

Алексей тоже нашел на предприятии не только работу по душе, но и свою судьбу: именно на заводе он познакомился с девушкой Аней из Углича, сейчас у них двое детей.

Алексей Сбоев уверен, что безукоризненная работа точных измерительных приборов - залог качества продукции завода

- Мне повезло с заводской практикой. С нами делились опытом инженеры еще старой советской закалки, среди которых были даже лауреаты Госпремий, - рассказывает Алексей Сбоев. - Моим наставником был один из опытнейших специалистов Николай Константинович Данилов. Он мне привил вкус не просто к инженерно-конструкторской, но даже к научно-исследовательской работе. Это было интересно, и в результате уже через пять лет я стал руководителем радиотехнического сектора КБ. А потом мы, молодые, стали приходить на смену уходящим на пенсию опытным специалистам. Мне предложили возглавить отдел главного метролога, и вот уже восемь лет я отвечаю за работу этого подразделения.

Супруга Алексея Анна - инженер-конструктор в КБ, участвует в разработке изделий аварийно-спасательной тематики. Блок питания к одному из радиомаяков даже носит имя «Анюта» - в этом названии зашифрованы имена трех его разработчиц: Аня, Юля и Таня.

Хотелось проявить себя

Каждый год часть отпуска проводит у себя на родине - в Печорском районе Республики Коми - начальник отдела стандартизации, информации и технической документации ПАО «Ярославский радиозавод» Юлия Хохлова. Она приехала учиться в РГАТА, когда в Печоре собирались строить комбинат по переработке алюминиевой руды: вчерашней школьнице очень хотелось получить востребованную профессию, работать на крупном производстве. В родные края она привезла сразу два диплома по специальностям «промышленная электроника» и «1С: Предприятие. Компьютерный бухучет». Но после пяти студенческих лет в Рыбинске очень хотелось вернуться с Крайнего Севера на Ярославскую землю. Здесь был совсем другой ритм жизни, другие возможности, да и тот самый комбинат в Печоре так и не построили. Решительная Юлия отправилась в Ярославль и успешно прошла собеседование в КБ радиозавода.

Денег было мало, с собой - подарки от бабушки: сумка с картошкой и банки с малиновым вареньем. Поначалу вместе с подругой они снимали комнату, а потом заводское руководство предоставило ей комнату в общежитии. Очень скоро на большом предприятии для Юлии нашлось настоящее большое дело: руководство поставило задачу: «с нуля» на примере трех ответственных изделий наладить на заводе электронный документооборот. Эту сложнейшую задачу она выполнила с честью, и в 2013 году была назначена начальником отдела.

- Карьерный рост не был целью, - говорит она. - Просто я на совесть делала свою работу. А когда видишь, что результаты твоего труда востребованы, это по-настоящему окрыляет, хочется горы свернуть, сделать еще больше, еще лучше.

Со своим супругом Алексеем Юля познакомилась здесь же, на заводе, он – ее главный помощник на работе и дома.

Юлия Хохлова о стандартах знает все

Рассказать можно еще о многих радиозаводчанах. Ведь за сухими цифрами и фактами всегда стоят человеческие судьбы, из которых сплетаются биография и достижения большого завода.

Инженерная мысль - двигатель производства

Отличительной чертой Ярославского радиозавода среди предприятий радиоэлектронной отрасли страны является большая номенклатура выпускаемых изделий. Свыше 450 наименований продукции крупных и малых серий плюс единичная сложная аппаратура связи. Многолетняя практика по подготовке инженерных кадров позволила Ярославскому радиозаводу значительно усилить инженерно-конструкторскую составляющую и перейти к масштабной разработке новых изделий и глубокой модернизации популярных средств связи. Из классического серийного завода советского образца предприятие постепенно

превращается в высокоинтеллектуальное производство. Почти половина заводского коллектива - люди с высшим образованием.

- В вопросах разработки новой продукции без свежих идей и грамотных инженерных решений не обойтись, - поясняет генеральный директор Ярославского радиозавода Владимир Филимонов. - Но готовые инженерные кадры - на вес золота, потому мы совместно с вузами кропотливо занимаемся подготовкой специалистов со студенческой скамьи, растим инженеров именно для нашего производства. И отмечу, что многие интересные конструкторские предложения рождаются уже в рамках научных работ студентов, а на заводе они уже дорабатываются и воплощаются в жизнь.

Объединяя науку и производство

С 2004 года Ярославский радиозавод курирует программы целевой подготовки кадров. Их формы различны: сегодня целевое обучение ведется в основном по госпрограмме подготовки кадров для предприятий ОПК. Связующим звеном между университетской наукой и реальным производством стала открытая совместно с ЯрГУ имени П.Г. Демидова базовая кафедра цифровых технологий в радиотехнике. Ведущие специалисты предприятия являются кураторами научных студенческих проектов, под их руководством многие идеи затем воплощаются в конкретные конструкторские решения. В этом году прошла защита 34 бакалаврских и магистерских работ, лучшим выпускникам университета было предложено воспользоваться возможностью трудоустройства на предприятии.

Опыт Ярославского радиозавода оказался востребованным на всероссийском уровне. В 2020-м предприятие инициировало проведение первой межрегиональной конференции, посвященной обмену опытом работы базовых кафедр и практике сотрудничества вузов и предприятий. В ней приняли участие представители более 30 российских вузов, НИИ и заводов.