Семеро смелых из общаги политеха

Верхний ряд: Сергей Расторгуев, Олег Виноградов, Владимир Барышников, Алексей Лукьянов. Нижний ряд: Владислав Рацик. 1992 год. "Паритет" только что основан. ФОТО: из архива Алексея Лукьянова

А в конце восьмидесятых - начале девяностых годов прошлого века Алексей Лукьянов, Олег Виноградов, Владимир Барышников, Владислав Рацик, Евгений Захарченко, Роман Ветров и Антон Вершинин были студентами машиностроительного факультета Ярославского политехнического института, который еще не назывался университетом. И жили в студенческом общежитии №1 на Московском проспекте.

- Мы все хорошо учились в школе, аттестаты с медалями получили, - рассказывает Алексей Лукьянов, соучредитель ГК «Паритет». - Я окончил гимназию № 1 Ростова Великого с золотой медалью и поступил на первый курс Ярославского политехнического института в 1986 году, как и мои студенческие товарищи. Поселили нас в общежитии, в комнате - четыре человека!

Ребята зажили дружно, но студенческая жизнь с первой попытки продолжилась недолго: через год, в 1987-м, были призваны в армию на срочную службу и честно отслужили два года.

Алексей Лукьянов, 2000 год. ФОТО: из архива Алексея Лукьянова

- Меня призвали в автомобильные войска, и я всю страну исколесил со своей военной частью, - вспоминает Алексей Лукьянов. - Тогда многим студентам пришлось пойти в армию: в нашем вузе отменили военную кафедру, а отсрочка не была предусмотрена. Но в итоге мы честно отслужили и вернулись в свой институт, на второй курс - бывалыми, возмужавшими.

И студенческая жизнь продолжилась. Компания на этаже подобралась - загляденье: умные, спортивные, симпатичные ребята, которые и учились легко, и отдыхали с удовольствием. А еще зарабатывали тем, что делали «расчетки» - домашние задания для своих однокурсников за деньги. Это была неплохая прибавка к стипендии!

- Для меня было обычным делом, когда одну «расчетку» делал для себя, а еще 15 – за деньги, - улыбается Алексей Лукьянов. - И товарищи мои жили в таком же ритме. Но, поскольку учились мы хорошо, времени хватало на все - и на учебу, и на спорт, и на развлечения. Например, прямо у нас в общаге работала дискотека «Ключ», считалась популярной и интересной студенческой, молодежной площадкой. А мы играли в футбол, настольный теннис. И с девушками, конечно, знакомились - везде, где бывали!

Времена были сложные в плане продуктов, в магазинах мало что можно было купить. Поэтому друзья, разъезжаясь на выходные к родителям в Ростов, Углич, Гаврилов-Ям, Кострому, привозили в общежитие сумки домашних припасов. И складывали их в общий ящик - на неделю хватало, чтобы все были сыты.

А еще компания предприимчивых отличников с удовольствием изобретала всякие технические полезности и внедряла их в жизнь - соответствующие способности у талантливых молодых инженеров имелись.

- Например, мы подсоединили городской таксофон к пожарной сигнализации в нашем общежитии, - вспоминает Алексей Лукьянов. - Причем сделали так, что все «посвященные» могли в своих комнатах говорить с домом, с родными по телефону абсолютно бесплатно!

Вычислить, кто именно устроил себе такой домашний телефон, было довольно затруднительно, и студенты радостно пользовались полезным гаджетом-лайфхаком. Но все прекрасное однажды заканчивается, и, когда городской таксофон от «пожарки» в общежитии все-таки отрезали, мы сделали так, что можно было говорить с домом, воткнув телефонную трубку прямо в электрическую розетку. Правда, потом сами же обрезали эту возможность связи - несмотря на все наши предосторожности, она оказалась несовершенной с точки зрения электробезопасности.

Владислав Рацик. ФОТО: из архива Алексея Лукьянова

А потом, ближе к старшим курсам, настали времена, о которых мы помним как о смене и сломе эпох, развале СССР, становлении русского бизнеса. Для ярославских студентов они стали временем первоначального накопления капитала.

- Говоря языком девяностых, «поднялись» мы на запчастях для мотоциклов «Иж», - рассказывает Алексей Лукьянов. - Ближе к пятому курсу, а это был 1992-й год, мы понимали, что в качестве инженеров особо никому не нужны, поэтому больше работали, чем учились. Благо в институте оставались отличниками - успеваемость не страдала.

Бизнес на запчастях строился так: молодые люди ездили в Ижевск, на механический завод, и закупали там запчасти - сначала баулами, потом и целыми вагонами. И продавали здесь, в Ярославской и соседних областях (на мотоциклах «Иж» в то время ездили многие, особенно в сельской местности). Причем продавали не просто так, а с консультацией – как и что можно починить, часто и сами помогали чинить мотоциклы клиентам.

- Конечно, присутствовали все сложности времени, - вспоминает Алексей Борисович. – И с бандитами приходилось договариваться - как без этого! Но нам помогало то, что мы были командой, помогали друг другу, прикрывали и поддерживали. И до сих пор так живем. А тогда буквально за полгода заработали первые большие деньги, да такие, что реально превышали наши студенческие потребности. Что купили? Квартиры себе купили для начала!

А потом закончилось время мотоциклов и возникла тема рентгеновского оборудования, которым Группа компаний «Паритет» занимается и по сей день наравне с другими направлениями бизнеса. На этом этапе к ребятам присоединился старший брат Алексея Лукьянова - Александр, тоже окончивший школу с золотой медалью, а наш Ярославский политех - с красным дипломом. Его опыт, инженерный талант и коммерческая смекалка помогли создать и укрепить бизнес. И вплоть до сегодняшнего дня Александр Лукьянов - соучредитель Группы компаний «Паритет».

Александр Лукьянов, Евгений Захарченко, Антон Вершинин. ГК "Паритет" - 20 лет. ФОТО: из архива Алексея Лукьянова

- Могу с уверенностью сказать, что сегодня более 80% медицинских организаций Ярославской области пользуются нашим рентгеновским оборудованием, теперь уже цифровым, современным, - рассказывает Алексей Лукьянов. - Мы сами собираем аппараты «РДК Миллениум», сами пишем для них программное обеспечение. И началось это именно в девяностых. Наш сегодняшний «Паритет» с судостроением, яхтами на подводных крыльях и яхтами виртуальной реальности, сибайками возник как раз на базе поставок рентгеноборудования.

Но это уже другая история - как из студенческого братства выросла одна из успешных отечественных компаний, промышленных предприятий, известных по всему миру.

Роман Ветров. ФОТО: из архива Алексея Лукьянова

- Если говорить о самом приятном воспоминании студенческой поры, то могу сказать, что именно этот момент - переход от бедности, фактически прозябания, к финансовому процветанию, причем за очень короткий срок, был самым радостным, - улыбается Алексей Лукьянов. - И самое главное, что мы вынесли из тех лет нашего студенчества, совместного быта в общежитии, учебы в институтских аудиториях: нет такой технической проблемы, задачи, с которой не сможет справиться человек. Мы не боялись техники, любили разбираться в ней, изобретать, усовершенствовать.

И до сих пор на этом базируются наши изобретения, достижения - словом, наш «Паритет», Группа компаний, наше дело, которому в этом году исполняется уже 28 лет!